本报北京5月1日电 （记者林丽鹂）记者日前从国家市场监督管理总局获悉，一季度，全国新设市场主体637.9万户，同比增长7.5%。特别是3月1日《市场主体登记管理条例》（以下简称《条例》）正式施行以来，当月全国新设市场主体295.0万家，同比增长19.3%。

国家市场监督管理总局相关负责人分析，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，一季度我国市场主体展现出坚强韧性，总体保持平稳发展态势。

《条例》实施首月效果显著，登记注册更加规范便捷。《条例》及配套规定实施后，登记材料更加精简，登记申请类文书由25个压减至16个，取消了非公司企业法人有关主管部门出资等6项证明材料。登记效率更加提升，原有的“受理+核准”流程合并为登记确认流程，取消受理环节。注销退出更加便捷，简易注销适用范围扩大至各类市场主体。

新设企业产业结构持续优化，科技信息服务业表现亮眼。一季度，农、林、牧、渔业新设企业同比增长10.6%，农业基础地位继续稳固。科技信息服务业快速发展，其中科学研究和技术服务业新设企业同比增长10.7%。

新增外商投资企业开局稳定。一季度，全国新设外资企业超过1万户，与上年基本持平。超过七成新设外商投资企业集中在批发和零售业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，以及信息传输、软件和信息技术服务业。

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