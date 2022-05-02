本报记者 刘志强

吃过早饭，湖北浠水县小金山村村民李焕春骑上电动车，沿着平整的村道到公司上班，“每月收入3000多元，挣钱顾家两不误，家门口就业真不错！”

2021年3月，李焕春所在的湖北山蛋源生态农业有限公司开张，每天出产鸡蛋50多万只，销往武汉、深圳等地。“出村道、上乡道、走县道、连高速，运送饲料和鸡蛋一路畅通，时间快、损耗小。”小金山村党支部副书记张卫春感慨，交通改善是吸引企业投资、群众增收致富的关键所在。

修通一条公路，便利一方百姓，带起一片产业。近年来，湖北省交通运输厅持续加大投资力度，构建“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的农村交通运输网络。2020年5月，小金山村所在的洗马镇建成“第二通道”洗桃线，解决了沿途11个行政村村民出行难题，还吸引一批能人回乡创业。莲花心村创办生态园、熊山村建起鞋厂、堰桥村打造油茶基地，洗马镇如今“村村有企业、人人能就业”。

发挥交通先行作用，加大对贫困地区交通投入，让贫困地区因路而兴。党的十八大以来，我国大力建设“四好农村路”，新改建农村公路252万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题，新增5万多个建制村通客车。一条条“四好农村路”成为民生路、产业路、致富路、现代化路，让农业更繁荣、农村更美丽、农民更富足。

路通了，特色产品更畅销。“水泥路通到家门口，前来采购的商贩越来越多，牛肉牛奶不愁卖，大家的腰包鼓了起来。”青海久治县沙科村村民加柏说。

路通了，乡村旅游更兴旺。河北涉县用千里乡村路串起300多处文化景点，擦亮了清漳画廊等旅游名片，吸引外地游客慕名而来。

路通了，农民出行更便捷。在江西贵溪市黄梅村，专线班车驶入公交站，村民许新长拎着一大袋农产品上了车，准备进城售卖，“家门口上公交，40分钟能进城，太方便了！”

《 人民日报 》（ 2022年05月02日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)