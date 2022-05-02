船舶有序行驶在三峡五级船闸上游引航道。

郑家裕摄（新华社发）

北京大兴国际机场航站楼。

新华社记者 任 超摄

习近平总书记指出：“新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了交通大国，正在加快建设交通强国。我们坚持交通先行，建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网突破600万公里。”

党的十八大以来，我国交通发展取得历史性成就、发生历史性变革，进入基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，进入高质量发展的新时代。中国路、中国桥、中国高铁等成为举世瞩目的“中国名片”。

公路成网，铁路密布，高铁飞驰，巨轮远航……神州大地一派欣欣向荣的景象。我国基础设施网络规模居世界前列，运输服务保障能力不断提升，科技创新能力显著增强，行业治理现代化水平大幅跃升，人民高品质出行需求得到更好满足。

《 人民日报 》（ 2022年05月02日 07 版）

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