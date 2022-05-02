人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

坚持交通先行  迈向交通强国（奋进新征程 建功新时代·伟大变革）

2022年05月02日08:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　船舶有序行驶在三峡五级船闸上游引航道。
　　郑家裕摄（新华社发）

　　北京大兴国际机场航站楼。
　　新华社记者 任 超摄

       习近平总书记指出：“新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了交通大国，正在加快建设交通强国。我们坚持交通先行，建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网突破600万公里。”

　　党的十八大以来，我国交通发展取得历史性成就、发生历史性变革，进入基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，进入高质量发展的新时代。中国路、中国桥、中国高铁等成为举世瞩目的“中国名片”。

　　公路成网，铁路密布，高铁飞驰，巨轮远航……神州大地一派欣欣向荣的景象。我国基础设施网络规模居世界前列，运输服务保障能力不断提升，科技创新能力显著增强，行业治理现代化水平大幅跃升，人民高品质出行需求得到更好满足。

　　《 人民日报 》（ 2022年05月02日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
孙毅：电商的发展正在拓展实体经济的空间
　　人民网北京5月1日电 （记者李栋）近日，人民网财经研究院召开了主题为“金台圆桌：新消费视野下的短视频、直播发展”的研讨会。与会专家围绕数字经济在畅通经济循环中的作用、新消费下短视频与直播的发展机遇、短视频与直播的“新农具”作用等话题展开探讨，共同为短视频、直播健康发展建言献策。…
全国五一劳动奖章获得者张振山：技术提升永远没有止境
　　张振山正在工作中。受访者供图 “每一次荣誉都是一个新的起点，技术的提升永远没有止境。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部