本报记者 刘志强

习近平总书记指出：“新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了交通大国，正在加快建设交通强国。”“我们坚持创新引领，高铁、大飞机等装备制造实现重大突破，新能源汽车占全球总量一半以上，港珠澳大桥、北京大兴国际机场等超大型交通工程建成投运，交通成为中国现代化的开路先锋。”

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国交通运输事业取得辉煌成就，交通运输体系不断完善，服务质量持续提高，为经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

——纵横神州、联通内外，综合立体交通网日趋完善。

掘进，再掘进！3月9日，全长22.13公里的世界最长在建高速公路隧道——新疆乌尉公路天山胜利隧道中导洞累计掘进突破万米大关，为日后贯通打下坚实基础。总投资约761亿元的乌尉公路包项目既能拉动经济、促进就业，又能打通一条连接南北疆的高速路新通道，为当地发展带来新契机。

延伸，再延伸！3月17日，我国首条跨海高铁福厦高铁开始铺轨，项目全面进入线上施工阶段。作为我国“八纵八横”高速铁路网沿海大通道中的重要组成部分，正线全长277.42公里的福厦高铁建成通车后，将使福州、厦门、泉州等城市步入“一小时生活圈”。

我国稳步推进交通基础设施建设，综合立体交通网的规模体量、覆盖广度和通达深度不断提升。截至2021年底，全国铁路营业总里程突破15万公里，公路总里程约528万公里，港口拥有生产用码头泊位超2万个，内河航道通航里程达12.8万公里，境内运输机场达248个，“快递进村”比例超过80%……今日中国，拥有全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网突破600万公里。

——人享其行、物畅其流，运输服务保障能力更加强大。

“高铁通了，高速多了，柏油路修到家门口，山沟沟也走上了发展快车道。”说起近年来交通的变化，贵州盘州市淤泥彝族乡岩博联村党委书记余留芬深有感触：依托四通八达的交通网络，当地特色农产品卖到了大江南北，智能家电、海鲜水产走进了农家日常生活，“交通先行，一通百通”。

经济发展、民生改善，离不开交通先行。交通骨架的持续完善，缩短了神州大地的时空距离，提升着城乡居民的生活水平。

物流运输更加高效畅通。水路国际运输航线覆盖100多个国家和地区，中欧班列累计开行超5万列，快递单日处理量最高接近7亿件，集装箱铁水联运量5年平均增长20%以上……我国已经是世界上运输最繁忙的国家之一，铁路、公路、水运、民航货物周转量，港口货物吞吐量，邮政快递业务量等指标位居世界第一或跻身世界前列。

居民出行更加便捷舒适。动车组列车承担铁路客运量比例升至70%，“日行千里”不是梦；全国拥有公共汽电车约71万辆，城市轨道交通运营里程约8730公里，超特大城市轨道交通加快成网；实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车、通邮路的“三通”目标，广大农民群众“出门水泥路、抬脚上客车”……居民出行实现从“走得了”到“走得好”的转变。

——逢山开路、遇水架桥，交通科技创新实力稳步提升。

2013年10月，“世界上最难修建的公路”西藏墨脱公路成功打通；2018年10月，创下一系列“世界之最”的港珠澳大桥建成通车；2019年9月，拥有全球最大规模单体航站楼的北京大兴国际机场投入运营；2019年12月，全球首条时速350公里的智能高铁京张高铁通车，开启世界智能高铁先河……一项项举世瞩目的重大工程相继落成，折射着科技引领中国交通阔步前行的坚实足迹。

从高速铁路、重载铁路、沙漠公路到大型机场、离岸深水港、巨型河口航道整治，交通基础设施建设技术跻身世界前列；从复兴号系列动车组上线运行、C919大型客机试验试飞到新能源汽车加快推广，国产交通工具装备水平跃上新台阶；从北斗导航、共享单车、网约车、定制公交蓬勃发展，到智慧公路、智慧港口、智能航运、智能高铁、智慧民航、智能仓储配送加速到来，新一代信息技术广泛应用……我国交通运输“科技味儿”更浓，现代化水平大幅提升。

“奋进新征程、建功新时代，我们将加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，奋力推动交通当好中国现代化的开路先锋。”交通运输部主要负责同志表示。

（相关报道见第六、七版）

《 人民日报 》（ 2022年05月02日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)