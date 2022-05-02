王勇在湖南长沙指导居民自建房倒塌事故救援和应急处置工作时强调
全力以赴开展抢险救援 争分夺秒搜救被困人员
2022年05月02日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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新华社长沙5月1日电 受党中央、国务院委派，国务委员王勇率有关部门4月30日紧急赶赴湖南长沙指导居民自建房倒塌事故救援和应急处置工作。他强调，要坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，坚持人民至上、生命至上，尽最大努力、想一切办法，全力以赴开展抢险救援，不惜代价抢救生命，千方百计减少人员伤亡，周密细致做好善后处置等工作。
30日中午，王勇抵达后立即赶往事发地点，深入察看救援情况，现场研究完善搜救方案措施，协调解决搜救困难问题。来到医院看望获救伤员，转达习近平总书记的亲切关怀，嘱托医护人员全力施救。随后主持召开会议，传达贯彻习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，研究部署做好下一步救援处置工作。此后王勇持续在事故现场调度指挥，指导协调加快救援进度，并到社区一线检查经营性自建房安全风险隐患排查整治工作。
王勇强调，当前要把救人放在第一位，紧紧抓住黄金救援期，科学制定方案，全力组织实施，以最快速度开展搜救，只要有一丝希望就要尽百倍努力，不放弃任何一个生还机会，同时严防次生灾害，保障救援人员安全。提前调集最优医疗资源，畅通生命绿色通道，确保每位伤员第一时间得到科学救治，最大程度减少因伤致残致死。妥善做好被困人员、失联学生家属心理疏导和善后安抚，及时准确发布信息，积极回应社会关切，统筹做好疫情防控，切实维护社会大局稳定。尽快查明事故原因，依法依规对相关责任人严肃追责从严处理。深刻吸取事故教训、举一反三，全面部署各类自建房安全隐患排查整治，深入开展全国安全生产大检查，坚决防范遏制重特大事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。
《 人民日报 》（ 2022年05月02日 04 版）
(责编：孙红丽、杨迪)
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