新华社长沙5月1日电 受党中央、国务院委派，国务委员王勇率有关部门4月30日紧急赶赴湖南长沙指导居民自建房倒塌事故救援和应急处置工作。他强调，要坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，坚持人民至上、生命至上，尽最大努力、想一切办法，全力以赴开展抢险救援，不惜代价抢救生命，千方百计减少人员伤亡，周密细致做好善后处置等工作。

30日中午，王勇抵达后立即赶往事发地点，深入察看救援情况，现场研究完善搜救方案措施，协调解决搜救困难问题。来到医院看望获救伤员，转达习近平总书记的亲切关怀，嘱托医护人员全力施救。随后主持召开会议，传达贯彻习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，研究部署做好下一步救援处置工作。此后王勇持续在事故现场调度指挥，指导协调加快救援进度，并到社区一线检查经营性自建房安全风险隐患排查整治工作。

王勇强调，当前要把救人放在第一位，紧紧抓住黄金救援期，科学制定方案，全力组织实施，以最快速度开展搜救，只要有一丝希望就要尽百倍努力，不放弃任何一个生还机会，同时严防次生灾害，保障救援人员安全。提前调集最优医疗资源，畅通生命绿色通道，确保每位伤员第一时间得到科学救治，最大程度减少因伤致残致死。妥善做好被困人员、失联学生家属心理疏导和善后安抚，及时准确发布信息，积极回应社会关切，统筹做好疫情防控，切实维护社会大局稳定。尽快查明事故原因，依法依规对相关责任人严肃追责从严处理。深刻吸取事故教训、举一反三，全面部署各类自建房安全隐患排查整治，深入开展全国安全生产大检查，坚决防范遏制重特大事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

《 人民日报 》（ 2022年05月02日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)