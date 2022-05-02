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现场救援  争分夺秒

本报记者  孙  超  申智林
2022年05月02日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月1日下午4时24分，湖南长沙居民自建房倒塌事故现场，一名受困人员在被困约52小时之后，被成功救出。

　　坚持救援两天半，仅休息了两小时，长沙消防救援支队安沙中心消防站站长蔡君球说：“再辛苦，也值得。”

　　层叠式坍塌、临时结构不稳定，周边作业空间狭小，无法使用大型工具，搜救面临巨大困难。“救援工作在专家组指导下，一直在争分夺秒地推进。”长沙消防救援支队副支队长张铮说。

　　消防救援人员通过雷达生命探测仪、音视频生命探测仪、“蛇眼”生命探测仪等，克服重重困难，全力开展救援。

　　蔡君球所在的救援作业班组刚开凿出救援通道入口，就遇到了险情。巨大的长方体混凝土墙悬在通道上空，仅有赖于受挤压变形的不锈钢防护网简单支撑，极不稳定，随时可能对救援人员和受困人员造成二次伤害。

　　很快，专家指导组给出方案，搭建临时结构，形成稳定支撑。救援得以顺利进行。

　　在救援过程中，遇到墙体、横梁、冰箱等障碍物，只能使用电动、手动小型工具，破拆难度大。8个人，两班倒，每两小时换一组入场，以便短暂恢复体力。现场救援人员想方设法给被困者输送生理盐水等营养物质，每隔一段时间就和被困者通话一次。

　　齐心协力，攻克难关。“时间紧急，只要体力稍微恢复，身体跟得上，我还要申请接着再战。”短暂调整后，蔡君球说。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月02日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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