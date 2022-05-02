新华社北京4月30日电 4月29日12时24分，湖南长沙市望城区金山桥街道金坪社区一居民自建房发生倒塌事故。截至目前，仍有数十人被困。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要不惜代价搜救被困人员，全力救治受伤人员，妥善做好安抚安置等善后工作；同时注意科学施救，防止发生次生灾害。要彻查事故原因，依法严肃追究责任，从严处理相关责任人，及时发布权威信息。近年来多次发生自建房倒塌事故，造成重大人员伤亡，务必引起高度重视。要对全国自建房安全开展专项整治，彻查隐患，及时解决。坚决防范各类重大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求抢抓黄金救援时间全力、科学搜救被困人员，做好伤员救治，尽最大努力减少因伤致残和死亡。同时妥善做好家属安抚等善后工作，实事求是、公开透明发布信息。要认真查明事故原因，依法依规严肃问责。要督促各地深入排查整治建筑行业尤其是经营性自建房安全隐患，严防重特大事故发生。

根据习近平指示和李克强要求，国务委员王勇和应急管理部、住房和城乡建设部、教育部、国家卫生健康委等部门负责同志赶赴现场指导事故救援和应急处置工作。湖南省、长沙市党政负责同志已在现场指挥处置。目前，现场救援、伤员救治和事故原因调查等工作正在紧张有序进行中。

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