韩洁、魏玉坤、潘洁

原标题：新华述评：努力实现全年经济社会发展预期目标——落实中央政治局会议精神做好当前经济工作系列述评之一

面对诸多风险挑战，今年一季度中国经济迎难而上，总体实现平稳开局。但“三重压力”叠加一些“超预期”突发因素，经济下行压力不容忽视。

4月29日召开的中共中央政治局会议为当前经济工作把舵定调，强调指出要“努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间”。

全面贯彻落实党中央大政方针，用好战略性有利条件，汇聚稳增长的合力，在攻坚克难中推动经济平稳健康发展。

我国经济运行总体实现平稳开局

从支撑宏观经济的重要指标看，我国经济“稳”的底盘依然坚实：一季度，国内生产总值同比增长4.8%，规上工业增加值同比增长6.5%，均比去年四季度有所回升；固定资产投资同比增长9.3%，最终消费支出增长对经济增长贡献率为69.4%；全国城镇调查失业率平均为5.5%，就业格局总体稳定；居民消费价格同比上涨1.1%；外汇储备稳定在3.2万亿美元左右……

从涌动新动能的新经济指标看，“进”的特征同样鲜明：一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%；实物商品网上零售额在高基数上进一步增长8.8%；新能源汽车产量增长了140.8%……

4月26日，在浙江省金华市新能源汽车小镇零跑汽车有限公司车间里，新能源汽车有序下线。 新华社发（胡肖飞 摄）

“一季度整体来看，经济开局总体平稳，发展形势符合预期。”国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕表示，当前中国经济受到的冲击影响是阶段性的、暂时的。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应逐步显现，预计经济将很快回归正常轨道。

正确认识当前困难挑战，坚定稳中求进的信心，确保把中央政治局的决策部署落实到位，才能为努力实现全年经济社会发展目标任务不断积蓄复苏力量。

稳增长、稳就业、稳物价至为关键

这次中央政治局会议指出，“我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战”。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说，面对疫情冲击、乌克兰危机等因素，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出。中央强调“三稳”，正是抓住了当前稳经济的关键，也是系列重要部署的着力点。

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”——这是党中央的明确要求。

进入3月以来，中央密集研判新形势，一系列重要会议不断释放经济政策要靠前发力、适时加力的明确信号。

“当务之急是要把稳增长放在更加突出的位置。”国务院发展研究中心研究员龙海波说，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，从而更好引导预期、提振信心、调动各方面积极性。

稳就业和稳物价，是经济保持运行在合理区间的关键支撑。

就业是民生之本、社会稳定之基。有测算显示，经济增长1个百分点可带动约200万人就业。而在全球通胀压力下，保持国内物价长期总体平稳运行，对于维护经济社会健康发展十分重要。

从“实施好退税减税降费等政策”，到“对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策”；从“做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”，到“组织好重要民生商品供应”，中央政治局会议瞄准关键任务作出重要部署。

4月27日，在福建省福州市仓山区一家制衣企业，工人生产服装产品。近来，仓山区多措并举，减税降费减轻企业负担，助力民营工业企业高质量发展。 新华社发（王旺旺 摄）

截至4月20日，新的组合式税费支持政策已为全国企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上，预计全年退税减税约2.5万亿元；今年中央财政就业补助资金比去年增加51.68亿元；中小微企业、个体工商户失业保险稳岗返还比例最高提至90%。

中央财政安排下拨200亿元对实际种粮农民发放一次性补贴；加快煤炭优质产能释放，完善煤、电价格传导机制；加大期现货市场联动监管力度，明确煤炭领域经营者哄抬价格行为……一系列部署避免价格大起大落影响基本民生。

紧扣稳增长、稳就业、稳物价关键任务，精准有效推进党中央一系列决策部署，牢牢守住不发生系统性风险底线，中国经济有信心应对好“三重压力”，确保稳定复苏向好。

汇聚稳字当头的政策合力

从14部门出台43项政策助力服务业恢复发展，到国办出台促消费20条；从下调金融机构存款准备金率，到加大对物流通畅和产业链供应链稳定的金融支持；再到天津15条、上海21条、广东47条……

近段时间，从中央到地方一系列政策“组合拳”，千方百计打通堵点卡点，持续推进稳链补链，全力帮助企业把耽误的进度夺回来。

这次中央政治局会议进一步强调，“要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转”。

越是关键时刻，越要把政策落实抓实抓细。

当前，去年中央经济工作会议部署的宏观、微观、结构、科技等七大政策正在不断细化落地，各地区各部门要加强政策统筹协调，以政策的确定性来应对诸多不确定性因素，形成确保经济运行在合理区间的强大合力。

这次中央政治局会议又进一步提出，“要抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度”。

越是关键时刻，越要坚定办好自己的事。

4月10日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布；4月19日，中央深改委第二十五次会议聚焦加强数字政府建设、推进省以下财政体制改革；4月26日，中央财经委员会第十一次会议研究全面加强基础设施建设问题；4月29日，中共中央政治局就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习……

立足当前、着眼长远，近期一系列深化改革开放的重大部署，彰显中国经济锚定高质量发展的定力与信心。

面向未来，中国依然具有保持经济长期健康稳定发展的诸多有利条件。发展基础牢，宏观经济大盘保持稳定；供给潜力大，产业结构持续调整优化；内需空间广，全国统一大市场稳步构建；政策环境稳，重点领域改革累积效应持续显现……

习近平总书记指出，“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变”。坚定信心、真抓实干，认真落实好中央政治局会议精神，做好当前经济工作，我们定能在攻坚克难中创造经济发展新业绩。

(责编：孙红丽、杨迪)