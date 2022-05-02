张辛欣

原标题：保“链”稳产助企业，全力以赴稳住工业增长——访工业和信息化部副部长辛国斌

今年以来，我国工业保持继续恢复的势头。国内疫情近期多发，有些突发因素超出预期，对工业经济平稳运行带来挑战。

工业是经济发展的“压舱石”。多重挑战下，如何稳住工业增长？面对堵点卡点，怎样畅通产业链？应对疫情冲击，中小微企业怎么帮？近日，工业和信息化部副部长辛国斌就社会关注的热点话题接受新华社记者采访。

稳工业增长：把畅通产业链供应链作为首要任务

问：近期，疫情多点散发，多重因素叠加，工业经济面临哪些挑战？当前工业形势怎么看，如何稳住工业增长？

答：一季度，我国工业保持继续恢复的势头，但3月中下旬以来，出现了一些新情况，面临新的下行压力。最突出的困难是外部环境严峻复杂、疫情多点散发，导致一些企业停工停产，部分物流运输不畅，影响产业链供应链稳定运行。

工信部立即建立重点产业链供应链企业“白名单”制度，会同相关部门及时推动出台一系列政策，打出保畅稳链纾困“组合拳”。4月中旬以来，工业经济逐步显现出企稳向好的迹象。4月第二周起，工业用电量连续两周降幅收窄，手机信令监测的工业集聚区用工指数也出现趋稳回升的势头。总体看，困难是短期的、暂时的，工业经济长期向好的基本面不会改变，平稳发展的总体态势不会改变。

稳住工业增长，要把畅通产业链供应链作为首要任务，全力以赴保通保畅，稳定产业链大循环。这是当务之急，也是重中之重。落实落细重点产业链供应链企业“白名单”制度，保障重点企业稳定生产，着力打通一些地方还存在的堵点卡点。

与此同时，还要全力以赴助企纾困、扩大内需、稳定预期。推动已出台政策更好地落地见效，针对企业生产经营面临的实际困难，针对可能出现的新情况新挑战，制定完善应对预案，及时采取有力措施。

疏堵点卡点：三方面发力保重点产业链运转顺畅

问：近一段时间，一些地方反映产业链供应链出现了堵点卡点，有的比较突出，目前情况怎样？将采取哪些措施保产业链供应链稳定畅通？

答：针对前一段时间物流不畅的问题，工信部迅速采取行动，向重点地区派出前方工作组，聚焦防疫医疗物资、居民生活必需物资、农业生产重要物资、战略性新兴产业关键物资等四个领域建立重点企业“白名单”制度。先后分四批确定1624家重点企业，并指导17个省份建立了地方层面的重点企业“白名单”。搭建了汽车、集成电路、医疗物资等重点产业链供应链协调平台，确保重点产业链运转顺畅。

目前，重点地区、重点行业复工复产步伐加快。截至4月28日，上海市首批666家“白名单”企业复工率86.8%，其中汽车制造行业整车及零部件配套企业复工率达77%，集成电路设计、制造、封测等相关企业复工率91%。吉林省重点监测的50家骨干企业，复工率达98%。

下一步，工信部将从三个方面发力。一是确保重点企业稳定生产，推进各地保通保畅重点企业“白名单”区域互认，协调细化实化服务保障工作。二是确保重点行业稳定运行，集中资源优先保障汽车、装备制造、集成电路和医药等重点行业复工复产。三是确保重点区域产业畅通循环，聚焦长三角、珠三角等重点产业集聚区，采取点对点、一对一、短平快的方式，促进区域协同复工复产。

抓重点产业：保生产促消费 稳住汽车产业基本盘

问：上海、吉林等地是主要的汽车生产地。近期，疫情导致部分企业生产停滞，对汽车产业造成哪些影响？全年汽车工业能否稳定增长？

答：汽车是国民经济重要支柱产业，对于稳定经济发展全局具有重要意义。今年一季度，我国汽车产业发展势头良好。但3月以来，受疫情影响，部分整车和零部件生产企业生产停滞，市场终端消费下降，汽车产业受到较大冲击。

针对企业面临的现实困难，工信部建立“汽车产业链供应链畅通协调平台”，每日监测调度15家重点汽车企业集团（总产量约占全行业九成）生产情况，建立省、市、县工信部门协同工作机制和保障上海汽车产业复工复产专项协调机制，加大重点整车企业员工返岗、零部件供应商复产和物流运输协调保障。

4月22日到28日，全国15家重点汽车企业集团日均产量达到4.5万辆，较前一统计周期（4月15日至22日）提高70%，生产情况正逐步改善。我国汽车工业韧性强、市场空间大、梯度深，随着疫情防控成效显现，二季度的产销损失有望在下半年得到弥补，全年有望实现稳定增长。

下一步，工信部将继续加强协同联动，完善政策措施。一是尽快稳产达产，用好“汽车产业链供应链畅通协调平台”，加强对长三角、珠三角等重点地区整车和零部件企业的监测调度。二是积极促进消费，鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策，开展新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共领域全面电动化和换电模式应用试点，进一步加大新能源汽车推广力度。同时，加快补齐汽车芯片等短板，推动电动化与智能网联技术融合发展。

助中小企业：狠抓政策落实 切实纾困解难

问：中小企业在这一轮疫情中受到较大冲击。如何帮助它们渡过难关？

答：我们坚持政策惠企、服务助企、环境活企，采取一系列措施帮扶中小企业。初步梳理，今年以来国家层面出台包括减税降费、稳岗扩岗、融资促进、畅通物流等各类支持中小企业政策17个，地方层面出台52个。组织涉企“三乱”问题专项整治，深入开展防范和化解拖欠中小企业账款工作，努力减轻中小企业负担。各地也结合各自实际，采取了许多措施。比如，在畅通物流方面，指导工业园区设立物资运输接驳区、建立货车司机“白名单”制度等；在支持企业复工复产方面，成立专班解决企业生产要素保障问题等；在降低企业经营成本方面，将相关企业员工纳入免费核酸检测人群、降低企业用水用电用气成本等。这些将有效缓解疫情对中小企业的冲击。

下一步，工信部将坚持政策和服务两手抓，不断改善企业营商环境，切实帮助中小企业纾困解难：

一方面，确保已出台政策落实到位。组织各级中小企业公共服务平台进企业、进园区、进集群，扎实开展政策解读和宣传工作，让广大中小企业看得懂、记得住、用得上。组织开展减轻企业负担和促进中小企业发展专项督查，确保已经出台的各项“减、免、缓”助企惠企政策，做到“应减的减到位、该免的免到位、能缓的缓到位”。

另一方面，着力提供精准服务。组织开展中小企业服务月活动，聚焦中小企业创业创新、数字化转型、管理提升、市场开拓等方面的短板弱项，努力提供找得着、用得起、有保障的服务，帮助中小企业切实解决生产经营和发展中遇到的具体困难和问题，进一步增强企业获得感。

(责编：孙红丽、杨迪)