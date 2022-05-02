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“五一”假期农产品市场迎来消费高峰 农业农村部：当前全国蔬菜供应充足

2022年05月02日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月2日电 （记者李栋）“五一”假期到来，农产品消费市场也迎来一轮高峰。百姓的“菜篮子”“米袋子”是否供应无忧、量足价稳？对此，农业农村部相关负责人表示，当前全国蔬菜货源稳定，供应充足。

据农业农村部最新调度显示，当前全国蔬菜供应充足，在田蔬菜面积达到8300多万亩，同比增加300万亩左右。

数据显示，在北京7家重点农产品批发市场的蔬菜、猪肉和鸡蛋上市量明显增加，处于近几年同期较高水平，且货源稳定。

据北京新发地农产品批发市场董事长张玉玺介绍，为了保障北京市场农产品供应，市场组织动员商户在全国主产区和新发地种植基地加大采收和储运力度。“市场80%的蔬菜来自河北和山东，供应量充足，也请市民放心。”张玉玺表示，目前蔬菜的供应量远超往年同期水平。

“‘五一’期间，大中城市‘菜篮子’产品供应总量增加，品种花色丰富，市场供应完全有保障。”农业农村部相关负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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