陈朝霞 孙 勇

“各级政府为积极协助台商台企克服疫情影响，出台了暖心政策，各项服务也第一时间落实到位。这两天有关部门为我们办理了65万元留抵退税，真可谓送来了‘及时雨’，很大程度上缓解了资金压力。下一步，我们还将享受房租减免等叠加优惠。”不久前，台资企业、捞王（上海）餐饮管理有限公司浙江宁波和义路店、大来街店负责人丁志成看到政府纾困的“真金白银”到账，感慨说道。

当前，新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，一些台资企业免不了受到影响，资金压力大是普遍痛点。为此，浙江省宁波市海曙区落实国家、省、市纾困助企政策，进一步加大对企业纾困帮扶力度，通过减税降费、资金补贴和提升服务等举措，帮助市场主体渡过难关、恢复发展。

“要切实缓解台资企业资金压力，确保企业应享尽享快享各项政策优惠。”海曙区针对台资企业的实际困难，组成专班一对一沟通，并搭建企业与税务、人社等部门的沟通桥梁，各部门则第一时间精准推送政策，线上线下宣传辅导解读，并利用大数据实现企业和优惠政策的自动匹配，让优惠以最快速度精准直达企业。

高含金量的优惠政策和贴心服务，让台资企业、宁波太学眼科门诊部有限公司负责人陈仲如感受到实实在在的支持。今年一季度，该企业根据最新政策，减免了企业所得税61万元、“六税两费”8500余元。“政府的帮扶政策很及时，特别是减税降费力度加大，提振了企业信心。”在宁波扎根20年的陈仲如说，这些年深切感受到宁波市、海曙区各级政府和部门积极构建 “亲清”政商关系，打造一流营商环境，对企业发展的困点、难点积极回应和破解，为在海曙扎根发展的台资企业带来了真真切切、实实在在的获得感。

政策惠企、服务助企、环境活企多措并举，也增强了台资企业共克时艰、同心抗疫的决心。在宁波开设有50多家奶茶连锁店的宁波润盛餐饮管理有限公司，今年4月多家门店临时关闭，营业额与去年同比下降了50%，但是该企业依旧为一线防疫医务工作者、志愿者和隔离点隔离人员免费送出800份奶茶；宁波太学眼科门诊部则为100位2022年支援上海的宁波抗疫人员送上免费近视激光摘镜手术。

(责编：孙红丽、杨迪)