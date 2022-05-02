本报沈阳5月1日电 （记者刘洪超）记者今天从中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称沈阳局集团公司）获悉，5月1日2时40分，75017次中欧班列从沈阳东站准时出发，运行30小时后将经过满洲里出境前往欧洲，标志着今年辽宁中欧班列开行达百列。

今年以来，面对需求持续旺盛的国际市场，沈阳局集团公司携手中铁集装箱运输有限责任公司持续发挥以沈阳、大连作为主要发运节点，以霍尔果斯口岸出境的西部通道、二连浩特口岸出境的中部通道、满洲里和绥芬河口岸出境的东部通道，以满洲里、绥芬河、二连浩特、阿拉山口和霍尔果斯的“双驱动、三通道、五线路”运行格局的优势，开发中欧班列新节点，提高班列多元化，摸排货运需求，积极组织开行中欧班列。

在稳定现有的发运基础上，进一步完善管内中欧班列的物流网络，开发新节点、新线路，精准对接客户需求，为客户提供多元化的最优线路选择、降低综合物流成本；对管内各线路运输需求进行动态摸排监督，实时掌握货源情况及平台公司发运需求，做好协调工作，在保障安全生产的基础上，做到能运尽运。

截至当日，辽宁中欧班列累计开行100列、发送9977标箱，同比分别增长19%、20%。

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