辽宁中欧班列今年开行达百列
2022年05月02日09:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报沈阳5月1日电 （记者刘洪超）记者今天从中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称沈阳局集团公司）获悉，5月1日2时40分，75017次中欧班列从沈阳东站准时出发，运行30小时后将经过满洲里出境前往欧洲，标志着今年辽宁中欧班列开行达百列。
今年以来，面对需求持续旺盛的国际市场，沈阳局集团公司携手中铁集装箱运输有限责任公司持续发挥以沈阳、大连作为主要发运节点，以霍尔果斯口岸出境的西部通道、二连浩特口岸出境的中部通道、满洲里和绥芬河口岸出境的东部通道，以满洲里、绥芬河、二连浩特、阿拉山口和霍尔果斯的“双驱动、三通道、五线路”运行格局的优势，开发中欧班列新节点，提高班列多元化，摸排货运需求，积极组织开行中欧班列。
在稳定现有的发运基础上，进一步完善管内中欧班列的物流网络，开发新节点、新线路，精准对接客户需求，为客户提供多元化的最优线路选择、降低综合物流成本；对管内各线路运输需求进行动态摸排监督，实时掌握货源情况及平台公司发运需求，做好协调工作，在保障安全生产的基础上，做到能运尽运。
截至当日，辽宁中欧班列累计开行100列、发送9977标箱，同比分别增长19%、20%。
(责编：孙红丽、杨迪)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 服务机器人应用技术员：为机器人装上聪明的“大脑”
- “三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。据统计，2019年以来，人力资源社会保障部共发布4批、56个新职业。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。新产业发展催生新职业，新职业里更赋有时代的新意。五一劳动节期间，人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些新职业劳动者的日常。…
相关新闻
- 评论
- 关注