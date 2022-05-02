李雯 谭晶晶、郭爽、华义

原标题：综述：不明病因儿童肝炎或与腺病毒有关

全球已有10多个国家近期报告200多例不明病因的儿童肝炎病例，至少1例死亡，一些病例接受了肝移植。有关卫生部门及专家认为，不明病因儿童肝炎可能与腺病毒有关，勤洗手等常用卫生措施有助于预防感染。

多国报告

世界卫生组织4月23日发布的公报显示，已接到至少169例不明病因儿童急性肝炎报告，英国、美国、西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、荷兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚和比利时均报告出现病例。患者年龄在1个月到16岁之间，17名患者需要接受肝移植，至少1名患者死亡。许多患者出现腹痛、腹泻、呕吐症状，大部分患者没有发热症状。

欧洲疾病预防与控制中心4月28日发布的报告指出，截至4月27日，欧洲经济区内12个国家报告了不明病因儿童急性肝炎病例。除世卫组织提到的上述欧洲国家外，还包括奥地利、德国和波兰。

英国卫生安全局4月29日发布公报说，过去4天，英国新增34例不明病因儿童肝炎病例，累计病例数达到145例。10名患者接受了肝脏移植，没有患者死亡。这类病例主要出现在5岁以下儿童群体中，患病初期表现为腹泻、恶心等肠胃炎症状，随后出现黄疸。

美国疾病控制和预防中心4月29日发布的报告显示，2021年10月至2022年2月期间，亚拉巴马州共报告9例不明病因儿童急性肝炎病例。入院前，部分儿童出现呕吐、腹泻、上呼吸道感染等症状；入院时，部分儿童出现黄疸、肝肿大等症状。3名儿童患者出现急性肝功能衰竭，其中两人接受了肝移植。目前9名儿童患者都已康复或正在康复。

塞浦路斯卫生部4月28日通报两例不明原因儿童急性肝炎病例，患儿年龄分别为5岁和4岁，分别在去年11月和今年3月发病。

日本厚生劳动省宣布，截至4月28日，日本发现3例不明病因儿童肝炎病例。

寻找病因

研究表明，儿童肝炎病例增加可能与腺病毒感染有关。目前已知的腺病毒有数十种，其中许多关联感冒症状，如发烧、喉咙痛等。由于上述儿童肝炎病例中许多人的症状并非腺病毒感染的典型症状，专家仍在调查其他可能原因。

世卫组织说，所有病例均未检测出甲、乙、丙、丁、戊这五种常见肝炎病毒。在至少74个病例中检出一种腺病毒，其中18个病例中检出41型腺病毒；20个病例中检出新冠病毒；在19个病例中同时检测到腺病毒和新冠病毒。腺病毒是导致这些病例的一个假设原因。由于绝大部分不明病因儿童肝炎患者没有接种过新冠疫苗，所以目前可以认为他们的肝炎不是接种新冠疫苗的副作用。

美国疾控中心表示，亚拉巴马州报告的9名患者均没有新冠感染史，其血液样本中均检测到腺病毒，因此这些肝炎病例可能为腺病毒所致。腺病毒被认为是免疫功能低下儿童感染肝炎的原因之一，但它对健康儿童肝损伤的影响还在调查中。该中心介绍，对其中5名患者的样本进行基因测序时，在所有5个样本中均检测到41型腺病毒。41型腺病毒是导致小儿急性胃肠炎的常见原因，感染者通常有腹泻、呕吐、发烧及呼吸道症状。

英国卫生安全局表示，目前还在调查不明病因儿童肝炎病例增加是否与防疫措施使儿童在新冠疫情期间暴露于病毒的机会减少因而对病毒易感性增加有关，以及是否因为腺病毒基因组发生了变化。英国诺丁汉大学病毒学教授威尔·欧文表示，腺病毒感染是一种可能性，但尚未得到证实。全球文献中很少有腺病毒感染与免疫力正常的儿童或成人肝炎相关的病例报告。

预防措施

世卫组织认为，预防近来报告的儿童急性肝炎，当务之急是确定病因，建议以勤洗手和保持呼吸道卫生等措施防止腺病毒等常见病毒感染。

英国卫生安全局主管临床和新发感染事务的官员米拉·钱德说，父母和监护人应警惕包括黄疸在内的儿童肝炎迹象，采取洗手等卫生措施有助于减少包括腺病毒在内的许多感染。

欧洲疾控中心认为，由于病原体不明，且人与人之间传播迹象不清，欧洲经济区病例呈“趋势不明的零星散发”状态，所以现阶段无法准确估测这一疾病对欧洲儿童群体的健康风险。该中心建议加强监测和卫生措施，防止这一疾病继续传播。

(责编：孙红丽、杨迪)