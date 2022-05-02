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新疆：科技创新能力稳步提升

本报记者 李 慧 尚 杰
2022年05月02日09:40 | 来源：光明日报
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原标题：科技创新能力稳步提升

　　 4月29日上午，新疆维吾尔自治区隆重举行科技创新大会。大会提出，实施创新驱动发展战略，着力推进战略科技力量布局，全面夯实科技创新基础，不断提升企业技术创新能力，坚决打赢关键核心技术攻坚战，推动高质量发展。会议明确了七个方面科技创新“硬核”举措，吹响了新疆进军科技创新的号角。

　　 中国科学院院士、中国科学院新疆生态与地理研究所研究员肖文交，新疆农业科学院经济作物研究所研究员田立文获得2021年度自治区科学技术奖特等奖。127项成果荣获2021年度自治区科学技术奖，其中包括自然科学奖7项，技术发明奖5项，科技进步奖115项。

　　 此次大会上，特等奖获奖代表和特变电工股份有限公司、乌鲁木齐市有关负责同志作交流发言。

　　 “新疆为我提供了建功立业的舞台。”站上领奖台的肖文交说，2011年他来到中科院新疆生态与地理研究所，将工作重心从北京转移到新疆。10多年来，他带领团队，建立了中亚造山带多重汇聚复式增生模型，抢占了国际学术界大陆增生研究的制高点，培养出一支扎根新疆、具有重要国际影响力的研究团队。

　　 新疆本土成长起来的特变电工股份有限公司，则尝到科技创新带来的甜头。公司董事长张新说，企业从一个街道小厂起步，始终将科技创新作为发展基石，坚持将销售收入的4%以上用于研发投入，实现了从模仿到创新、从跟随到引领的华丽转身。

　　 近年来，新疆科技创新能力稳步提升，在一些特色领域形成了明显优势，特别超低风速风机技术研发水平国际领先，光伏电站系统集成能力居全国第一，太阳能、风能、干空气能、特高压输变电、油气勘探等技术领跑全国，科技创新发展取得积极成效。

　　 “越是欠发达地区，越需要实施创新驱动发展战略。”新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞说，各级党委和政府要充分认识科技创新在经济发展、民生改善和维稳防控中的引领作用，切实加强党对科技工作的领导，坚持党政一把手亲自抓创新，按照“第一动力”“第一生产力”“第一资源”的要求，落实科技政策，加大科技投入，营造良好生态，凝聚强大合力，推动党中央关于科技创新决策部署落地见效。

(责编：孙红丽、杨迪)

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