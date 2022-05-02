“一箭五星”海上来
2022年05月02日09:42 | 来源：光明日报
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原标题：“一箭五星”海上来
4月30日11时30分，长征十一号运载火箭（以下简称“长十一火箭”）在我国海域，以“一箭五星”的方式成功将吉林长光卫星有限公司研制的吉林一号高分系列卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
这5颗卫星包括吉林一号高分03D04～07星、吉林一号高分04A星。
截至目前，长十一火箭已连续取得10次陆地发射和3次海上发射圆满成功，取得十三连胜的佳绩。
长十一火箭是由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）抓总研制的新一代固体运载火箭，也是我国唯一一型陆海通用发射的固体运载火箭。
此次，长十一火箭进行了以一级更换新型伺服机构为代表的多项技术改进，提高了火箭的测试覆盖性和可维护性，发射操作更为简捷。本次发射船航程约500公里，拓展了海射的机动范围，提高了任务适应性。
据了解，执行本次发射任务的长十一火箭是我国首次实现火箭总装、测试、出港、发射一体化的火箭型号。
“火箭在固体运载火箭产业基地完成总装总测后，随即转运至港口，可在一天内完成转运上发射船，之后进行全系统合练，然后航行至预定发射海域后即可完成发射，共计约3到4天时间。相比以前，任务周期缩短三分之一，同时还减少了运输成本及运输过程可能产生的风险，为后续海上高频次、批量化发射奠定了扎实的基础。”火箭院相关负责人介绍。
(责编：孙红丽、杨迪)
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