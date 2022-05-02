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“大国重器”在这里铸造——“五一”假期走进央企生产一线

强勇、朱悦
2022年05月02日09:44 | 来源：新华网
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原标题：“大国重器”在这里铸造——“五一”假期走进央企生产一线

　   在东北地区，分布着一批事关国计民生的“大国重器”企业，它们在我国工业发展史上创造了一项项“第一”，这背后，是它们服务国家战略的使命担当、是几代优秀产业工人的奉献接力。“五一”国际劳动节期间，记者走进火热的生产一线。

　　哈电集团是我国发电设备制造业的摇篮。5月1日，记者经过测量体温、实名登记、查看核酸结果，进入到哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司水电分厂。

　　在水电分厂大件工段，记者见到了52岁的车工班班长胡宇。他戴着口罩，在经过消杀处理的工位上熟练操控着10米立车，对重达几十吨的半成品件进行切削、挖孔和塑形。

　　“今年我们没有因新冠肺炎疫情停产。”在轰鸣的机器声中，胡宇大声地对记者说。他们刚完成白鹤滩水电站机组的转轮加工任务，现在又马不停蹄地投入到抽水蓄能电站的生产中。

　　“抓防疫，保生产，这是艰难的考验。”哈电集团电机公司生产部经理王洪锦说。今年疫情以来，公司制定了防疫防控、健康筛查、闭环管理和应急保障等一整套方案，对员工科学防护、保证安全生产落细落实。截至目前，公司在岗人数4000多人，出勤率95%以上。

　　一季度，哈电集团统筹疫情防控和生产运行，实现营业收入同比增长10.5%，工业总产值增长26.4%，正式合同签约额增长88.7%，交出了一份稳健的开局答卷。

　　在疫情期间，这些“大国重器”企业积极服务国家战略和需求，扛起央企担当，保障重点工程和项目正常运转、产品按期交付。

　　铸锭、轧制、剪切、淬火、拉伸、退火……虽是“五一”假期，但中铝集团东北轻合金有限责任公司中厚板厂内，仍然是紧张忙碌的生产场景。这里生产的高端铝合金广泛应用到航空航天领域，其中国产大飞机的机翼板材打破了国外封锁，使国际市场同类产品价格大幅下降。

　　东轻公司被誉为“中国铝镁加工业的摇篮”，在航天长征、神舟、嫦娥、天宫系列等国家重点工程中，独家生产了1000多个规格的产品。

　　疫情以来，东轻1200余名职工为保障国家重大工程项目的用铝材料，驻厂生产。中厚板厂厂长闫春宝说，4月下旬接到驻厂通知后，他立刻联系到中厚板厂的员工，大家快速安顿好家里事情后，拎着行李返回厂区，全力保障生产正常运转。

　　千余人以厂为家，奉献在生产一线。“他们是公司不断发展的重要根基。”东轻公司党委副书记万时云说。

　　今年一季度，东轻实现高端合金产品产量同比增长21.4%，经营性利润增长252%。

　　顶住疫情压力，黑土地上的工厂车间里，机器轰鸣声依旧响亮。

(责编：孙红丽、杨迪)

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