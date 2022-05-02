人民网北京5月2日电 （记者王连香）据国家铁路集团消息，5月2日，全国铁路预计发送旅客235万人，开行旅客列车4523列。5月1日，全国铁路发送旅客279.2万人，开行旅客列车4737列，运输安全平稳有序。

全国铁路“五一”假日运输启动以来，4月28日，全国铁路发送旅客219.5万人，开行旅客列车3701列；4月29日，全国铁路发送旅客340.6万人，开行旅客列车5046列；4月30日，全国铁路预计发送旅客435万人，开行旅客列车5277列。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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