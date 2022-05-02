国铁集团：5月2日全国铁路预计发送旅客235万人
2022年05月02日10:55 | 来源：人民网
小字号
人民网北京5月2日电 （记者王连香）据国家铁路集团消息，5月2日，全国铁路预计发送旅客235万人，开行旅客列车4523列。5月1日，全国铁路发送旅客279.2万人，开行旅客列车4737列，运输安全平稳有序。
全国铁路“五一”假日运输启动以来，4月28日，全国铁路发送旅客219.5万人，开行旅客列车3701列；4月29日，全国铁路发送旅客340.6万人，开行旅客列车5046列；4月30日，全国铁路预计发送旅客435万人，开行旅客列车5277列。
铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。
(责编：王连香、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：切实做好农村公路阻断问题排查 保障农村公路“微循环”畅通
- 人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《关于做好农村公路阻断问题排查整治 切实保障“微循环”畅通工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》旨在切实做好农村公路阻断问题排查，及时推动解决相关问题，保障农村公路“微循环”畅通。 《通知》提出，各省级交通运输主管部门在省级物流保通保畅工作领导小组领导下，重点围绕影响农村公路“微循环”畅通的防疫检查点设置、因疫情防控阻断或挖断的农村公路点位、因疫情防控要求影响车辆通行的村庄等，组织地市和县区级交通运输主管部门开展集中排查，及时、准确进行数据汇总，持续跟踪监测问题发展和变化情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注