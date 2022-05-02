两部门：推动持续开展革命文物名录核定公布工作
2022年05月02日11:08 | 来源：人民网
小字号
人民网北京5月2日电 （记者王连香）据国家文物局消息，为全面摸清革命文物资源底数和保存状况，切实把革命文物保护好、管理好、运用好，近日，中央宣传部、国家文物局联合印发《关于持续开展革命文物名录公布工作的通知》（以下简称《通知》），推动各部门各地方持续开展革命文物名录核定公布工作。
《通知》指出，要从用好红色资源、传承红色基因、赓续红色血脉的政治高度出发，坚持政治属性和历史属性相统一，准确把握革命文物内涵，系统梳理本行业本地区所属文物资源，将符合条件的全面纳入革命文物名录公布范围。各部门各地方应提高政治站位，做好统筹规划，加强组织协调，常态化部署推进。各省级文物主管部门应于2022年10月31日前公布完成本区域第二批革命文物名录。
《通知》强调，力求综合全面，系统梳理革命、建设、改革和新时代各个历史时期的革命文物资源，全面展现中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验，全面展现中国共产党人精神谱系。围绕中国特色社会主义新时代取得的历史性成就、发生的历史性变革，研究并推动将打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会等重大成就和重大事件的代表性见证物、纪念物核定公布为革命文物。
《通知》要求，进一步强化革命文物保护管理，及时在全国革命文物资源管理平台录入更新数据信息。各部门各地方应落实保护责任，加大综合保障，不断改善革命文物保护状况，全面提升革命文物保护能力。
(责编：王连香、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：切实做好农村公路阻断问题排查 保障农村公路“微循环”畅通
- 人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《关于做好农村公路阻断问题排查整治 切实保障“微循环”畅通工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》旨在切实做好农村公路阻断问题排查，及时推动解决相关问题，保障农村公路“微循环”畅通。 《通知》提出，各省级交通运输主管部门在省级物流保通保畅工作领导小组领导下，重点围绕影响农村公路“微循环”畅通的防疫检查点设置、因疫情防控阻断或挖断的农村公路点位、因疫情防控要求影响车辆通行的村庄等，组织地市和县区级交通运输主管部门开展集中排查，及时、准确进行数据汇总，持续跟踪监测问题发展和变化情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注