人民网北京5月2日电 （记者王连香）据国家文物局消息，为全面摸清革命文物资源底数和保存状况，切实把革命文物保护好、管理好、运用好，近日，中央宣传部、国家文物局联合印发《关于持续开展革命文物名录公布工作的通知》（以下简称《通知》），推动各部门各地方持续开展革命文物名录核定公布工作。

《通知》指出，要从用好红色资源、传承红色基因、赓续红色血脉的政治高度出发，坚持政治属性和历史属性相统一，准确把握革命文物内涵，系统梳理本行业本地区所属文物资源，将符合条件的全面纳入革命文物名录公布范围。各部门各地方应提高政治站位，做好统筹规划，加强组织协调，常态化部署推进。各省级文物主管部门应于2022年10月31日前公布完成本区域第二批革命文物名录。

《通知》强调，力求综合全面，系统梳理革命、建设、改革和新时代各个历史时期的革命文物资源，全面展现中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验，全面展现中国共产党人精神谱系。围绕中国特色社会主义新时代取得的历史性成就、发生的历史性变革，研究并推动将打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会等重大成就和重大事件的代表性见证物、纪念物核定公布为革命文物。

《通知》要求，进一步强化革命文物保护管理，及时在全国革命文物资源管理平台录入更新数据信息。各部门各地方应落实保护责任，加大综合保障，不断改善革命文物保护状况，全面提升革命文物保护能力。

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