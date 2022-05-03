农旅融合拓宽村民致富路
2022年05月03日09:47 | 来源：新华网
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5月1日，小朋友在石家庄市行唐县东寺渔村旅游景区游玩。河北省石家庄市行唐县九口子乡东寺庄村地处太行山东麓浅山区，滨水条件优越。近年来，东寺庄村依托孔雀湖、大枣公园等资源，成立东寺渔村旅游景区，实现农业与旅游有机结合，助力乡村振兴。新华社记者 骆学峰 摄
(责编：王仁宏、陈键)
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