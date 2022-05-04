人民网北京5月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，铁路五一小长假运输期间，5月3日，全国铁路发送旅客271.3万人，开行旅客列车4611列；5月4日，全国铁路预计发送旅客370万人，开行旅客列车4887列。

2022年全国铁路五一小长假运输于4月28日启动，自4月28日至5月5日，为期8天，预计全国铁路发送旅客3200万人，客流总体处于低位运行。

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