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“体总杯”2022中国城市全民围棋团体联赛先行示范赛全部结束

2022年05月04日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京5月4日电 （杨磊）5月1-3日，“体总杯”2022中国城市全民围棋团体联赛先行示范赛通过网络平台进行，三场示范赛赛果为四川中江县队4:1胜河北怀安县队、浙江丽水市队5:0胜甘肃平凉市队、西安队3:2力克广州队。示范赛全部结束后将继续分区赛，1000多支地市、县城代表队将参赛，直至月底产生本省（区市）地市组代表队和县城组代表队，在6月参加全国决赛争夺总冠军。

“体总杯”中国城市全民围棋团体联赛由中国围棋协会推出，旨在通过广泛开展全民围棋活动，进一步调动地市、县城的积极性，吸引和容纳更多围棋爱好者参加比赛，满足疫情期间广大围棋爱好者的需求。

据了解，比赛采用“全民围棋团体”赛制，以各地市、县城为单位组队参加。全民围棋团体赛是近几年兴起的创新赛制。比赛设5个台次，即少儿（15岁以下）、青年（16-40岁）、中年（41-55岁）、老年（55岁以上）台和女子（不限年龄），5台总胜负决定两队之间胜负。由于校园疫情防控原因，本次比赛第一台调整为15-25岁（青少年），第二台调整为26-40岁（青年）。比赛设立县城组和地市组两个组别。赛程分为分区赛和决赛两个阶段。分区赛由各省级围棋协会组织，5月末将完成所有比赛，各省（区市）分别产生1支地市队、1支县城队参加决赛。决赛于6月上中旬举行，产生全国总冠军。分区赛和决赛都采用网上对弈形式举行。决赛结束之后，中国围棋协会还将在合肥举行以省为单位组队的线下全民围棋团体锦标赛。

(责编：王连香、高雷)

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