人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“2022大学生云端招聘季”推出

2022年05月04日12:52 | 来源：中国青年网
小字号

原标题：助力大学生就业，快手联合中国青年网推出“2022大学生云端招聘季”

　　毕业季即将到来，快手联合中国青年网推出“2022大学生云端招聘季”活动，参与此次直播招聘的企业涉及中航锂电、精研科技、光宝科技、歌尔股份等新能源、智能制造、生物科技类企业，总计提供超过38000个岗位，“云助攻”大学生就业。

       相关数据显示，2022年中国高校毕业生达到1076万，同比增加167万，规模和增量均创历史新高，给即将步入职场的00后大学生带来更大的就业挑战。

　　首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，短视频平台推动的“直播带岗”成为了一种创新的招聘模式，从“面对面”到“屏对屏”，“直播带岗”瞄准了大学生的就业需求。大学生群体足不出户就可以了解招聘企业基本情况、发展前景、岗位要求和相关福利待遇，从而可以降低搜寻成本，增加选择机会，提高匹配效率。

　　全国众多院校参与此次直播招聘活动。（记者 杨月）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
1000亿元专项再贷款额度来了！支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力
　　人民网北京5月4日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。 人民银行有关负责人表示，2021年11月，人民银行创设支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，总规模2000亿元，支持煤炭安全高效绿色智能开采等7个领域。…
大兴机场：旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸阴性证明
　　人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）记者从北京大兴国际机场获悉，根据5月3日北京市新冠疫情防控工作新闻发布会要求，即日起，旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸检测阴性证明、北京健康宝扫码绿码以及体温正常。 此外，5月5日起，进入航站楼所有人员须持有7日内核酸检测阴性证明，同时也须北京健康宝扫码绿码以及体温正常。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部