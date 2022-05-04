“2022大学生云端招聘季”推出
2022年05月04日12:52 | 来源：中国青年网
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原标题：助力大学生就业，快手联合中国青年网推出“2022大学生云端招聘季”
毕业季即将到来，快手联合中国青年网推出“2022大学生云端招聘季”活动，参与此次直播招聘的企业涉及中航锂电、精研科技、光宝科技、歌尔股份等新能源、智能制造、生物科技类企业，总计提供超过38000个岗位，“云助攻”大学生就业。
相关数据显示，2022年中国高校毕业生达到1076万，同比增加167万，规模和增量均创历史新高，给即将步入职场的00后大学生带来更大的就业挑战。
首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，短视频平台推动的“直播带岗”成为了一种创新的招聘模式，从“面对面”到“屏对屏”，“直播带岗”瞄准了大学生的就业需求。大学生群体足不出户就可以了解招聘企业基本情况、发展前景、岗位要求和相关福利待遇，从而可以降低搜寻成本，增加选择机会，提高匹配效率。
全国众多院校参与此次直播招聘活动。（记者 杨月）
(责编：曹淼、李源)
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