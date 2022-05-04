新华社乌鲁木齐5月4日电 题：新疆棉田里来了群“90后”

新华社记者李志浩、杨湛菲、胡虎虎

从没种过地的湖南女生莫晓钰，今年年初做了个大胆的决定，一个人管理500亩新疆棉田。

29岁的她，个子不高、话语柔和，常被初识的人误认为娇弱，但“敢想敢做”是身边朋友对她的一致评价。

在她身后，有一个由同龄人组成的团队，其中，有人农学专业出身，有人专长软件开发，有人负责机器设计……这是一家员工平均年龄不到30岁的农业科技企业。

2021年，企业在新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县流转3000亩农田，启动“无人化棉田”试验项目。作为试验田摄像师的莫晓钰，与这群“90后”一道在新疆棉田，创新求索，奋斗青春。

镜头下的农业“升级”

“滴滴～”2021年4月，莫晓钰按下了摄像机的拍摄键。

初入新疆棉田，莫晓钰惊奇地看到，新疆大田连绵，在耕、种、收环节都实现了机械化，而且灌溉、施肥全部通过滴灌系统完成。

“但管理环节还很依赖人工，特别是每次灌溉很累人。”在拍摄试验田之余，莫晓钰也跟踪拍摄过棉农，看到他们为了灌溉经常起早贪黑。

一般来说，棉田每10亩到15亩就要安置一个出水桩，为这片区域的滴灌系统供水，而出水桩的开关普遍靠人工来操作。“如果大渠半夜来水，棉农就得半夜下地放水，一个一个拧开出水桩，很辛苦。”莫晓钰说。

动脑筋，想法子！

几位“90后”工程师几番努力，将试验田近270个出水桩全部改造为智能化电动出水桩，再配备先进的全自动施肥灌溉机，实现远程定时定点控制。

莫晓钰的镜头，记录了诸如此类的许多改造，团队用最新的科技设备，再运用计算机编程技术，“升级”既有的田间管理办法。比如，高度依赖人工的巡田工作，已全部由遥感无人机替代。

“更酷的是，现在人工智能技术已经能够识别遥感无人机拍摄的图像，分析棉花的出苗率、长势和病虫害情况。”记录试验田的莫晓钰，也成了新农技的学习者。

3000亩试验田为何而生？

“3000亩棉田需要多少人来管理？”去年试验田播种前，莫晓钰曾问当地多位棉农。

“20至30人。”这是她得到的回答。

但在试验田，团队中负责管理的只有艾海鹏、凌磊等寥寥几个年轻人。为他们田间管理提供决策参考的，不再是老农的经验，而是架设在田间的农事记录仪、小型气象站、土壤传感器等物联网设备，忙碌的则是植保无人机、遥感无人机和智能化的管理系统。

团队其他成员，则在广东企业总部负责研发，定期来试验田采集需求、试验新设备。光去年一年，往来就100多人次。

当年10月，试验田迎来收获，在出苗期遭遇几场严重风灾的情况下，亩产达到254公斤，虽然远不及预期，但管理环节实现60%的无人化率。

32岁的艾海鹏说，试验田的目的，就是用数年时间探索一套成熟的无人化农场管理模式，大幅降低农业种植的难度和成本，未来可以让不会种植的年轻人大规模种地。

“今年目标是亩产达到400公斤，在管理环节实现80%的无人化率。”1993年出生的凌磊说，试验要一年一个台阶往向上走。

“新农人”又有新决定

经过一年的探索，团队的无人化管理模式有了雏形，但是是否可以复制性呢？今年年初，莫晓钰提出申请，她想挑战3000亩试验田中的500亩。“我想做第一个吃螃蟹的人，验证自己是否可以复制这套模式，吃苦也不怕。”她理由简单而明确。

说服了团队，莫晓钰接下了500亩棉田的管理权。

眼下，她正跟着团队的多位“师父”学习如何种地。“虽然我是一个人管理500亩，但整个团队都给我提供全程技术支持。”要复制试验田的管理模式、取得较高的产量，莫晓钰还需努力。

最近，她又做了一个决定，从县城的楼房搬出来，到距离棉田最近的村庄租下一间民房。房东是一对热心的维吾尔族老夫妻，这些天一直忙里忙外，帮她装修和布置房间。

“看到他们就像是看到自己的爷爷奶奶，特别亲切。”莫晓钰打算，几天后就搬入新家，融入这个维吾尔族老乡居住的村庄。

“我不只是想验证试验田的管理模式，也想验证一种‘新农人’的生活方式。农业和农村，值得更好的想象和期待。”莫晓钰说。

(责编：杨光宇、牛镛)