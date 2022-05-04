新华社上海5月4日电（记者 杨有宗）中国（上海）自由贸易试验区临港新片区企业正逐渐摆脱疫情影响，加速复工复产。截至目前，临港新片区规上企业复工复产数量占比过半。

上海旻艾半导体有限公司是一家专门从事IC测试的企业，主要为上海市各个龙头IC设计公司做配套服务。“停工32天后，终于实现复工复产了！”上海旻艾半导体有限公司总经理吴晓坚说。

在上海自贸区临港新片区管委会协调帮助下，4月29日，旻艾半导体21名员工进厂，正式启动复产。5月1日，旻艾半导体纳入上海自贸区临港新片区复工复产“白名单”机制，120余名员工返厂复工。

上海积塔半导体是国内新能源汽车芯片主要供应商之一。积塔半导体临港厂区在上海施行静态管理前，就在临港新片区管委会的支持下，提前做好各项疫情防控预案，完成厂区内近千人生产、生活、防疫等各项物资的保障工作，一直连续封闭式生产，始终维持着98%以上的产能正常运转。目前，积塔半导体明确将在临港新片区投资二期项目，新增固定资产投资预计超过260亿元。

上海自贸区临港新片区管委会提供的数据显示，截至5月3日，临港新片区范围内复工复产企业已经达到251家，其中规上企业164家，规上企业中复工复产企业数量占比达到52%。临港新片区全部在厂封闭生产及管理人员总数40651人，返岗在岗员工占总用工人数比例为54.2%。

(责编：杨光宇、牛镛)