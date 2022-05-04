人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上海临港：规上企业复工复产数量占比过半

2022年05月04日16:45 | 来源：新华社
小字号

新华社上海5月4日电（记者 杨有宗）中国（上海）自由贸易试验区临港新片区企业正逐渐摆脱疫情影响，加速复工复产。截至目前，临港新片区规上企业复工复产数量占比过半。

上海旻艾半导体有限公司是一家专门从事IC测试的企业，主要为上海市各个龙头IC设计公司做配套服务。“停工32天后，终于实现复工复产了！”上海旻艾半导体有限公司总经理吴晓坚说。

在上海自贸区临港新片区管委会协调帮助下，4月29日，旻艾半导体21名员工进厂，正式启动复产。5月1日，旻艾半导体纳入上海自贸区临港新片区复工复产“白名单”机制，120余名员工返厂复工。

上海积塔半导体是国内新能源汽车芯片主要供应商之一。积塔半导体临港厂区在上海施行静态管理前，就在临港新片区管委会的支持下，提前做好各项疫情防控预案，完成厂区内近千人生产、生活、防疫等各项物资的保障工作，一直连续封闭式生产，始终维持着98%以上的产能正常运转。目前，积塔半导体明确将在临港新片区投资二期项目，新增固定资产投资预计超过260亿元。

上海自贸区临港新片区管委会提供的数据显示，截至5月3日，临港新片区范围内复工复产企业已经达到251家，其中规上企业164家，规上企业中复工复产企业数量占比达到52%。临港新片区全部在厂封闭生产及管理人员总数40651人，返岗在岗员工占总用工人数比例为54.2%。

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
1000亿元专项再贷款额度来了！支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力
　　人民网北京5月4日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。 人民银行有关负责人表示，2021年11月，人民银行创设支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，总规模2000亿元，支持煤炭安全高效绿色智能开采等7个领域。…
大兴机场：旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸阴性证明
　　人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）记者从北京大兴国际机场获悉，根据5月3日北京市新冠疫情防控工作新闻发布会要求，即日起，旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸检测阴性证明、北京健康宝扫码绿码以及体温正常。 此外，5月5日起，进入航站楼所有人员须持有7日内核酸检测阴性证明，同时也须北京健康宝扫码绿码以及体温正常。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部