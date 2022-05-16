人民网记者 余璐

“绿水青山就是金山银山，生态文明关乎着我们的民生福祉以及长远发展。”

“落实可持续发展战略，促进经济社会全面绿色转型。”

“建议加快建立经济欠发达地区的生态产品价值实现机制。”

“建议加快国家公园法立法进程，促进人与自然和谐共生，推进美丽中国建设。”

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自4月15日起，党的二十大相关工作网络征求意见正式启动。人民日报推出“我为党的二十大建言献策”征集，各地网友积极参与，为国家发展建言献策。其中，生态文明建设成为网友关注的热点话题。

生态兴则文明兴。生态环境是人类生存和发展的根基，我国生态文明建设取得了哪些成效？下一步如何守护绿水青山，共建天蓝、地绿、水清的美丽中国？

时间，是最忠实的记录者，最客观的见证者。党的十八大以来的十年，我国的生态环境状况实现了历史性的转折，雾霾天气和黑臭水体越来越少，蓝天白云、绿水青山越来越多。植树造林占全球人工造林的1/4左右，单位GDP二氧化碳排放量累计下降了大约34%，风电、光伏发电等绿色电力的装机容量和新能源汽车产销量都是居世界第一。我国推动达成了巴黎协定，明确提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，为国际社会合作应对气候变化、推进全球环境治理作出了重要贡献。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。站在新的历史起点上，如何推动生态环境质量持续好转是人民群众最为关心的话题之一。

来自内蒙古的网友建议，生态文化是生态文明建设的灵魂。对此，应牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。要在全社会大力倡导绿色生产生活方式，倡导勤俭节约、绿色低碳的生产生活方式，广泛开展绿色行动，大力推广绿色出行。引导企业提高环境遵法守法意识，推进绿色生产。充分发挥媒体和社会监督作用，营造良好生态文化氛围，动员全社会力量共同保护生态环境。

生态文明是乡村振兴的必由之路，乡村振兴离不开生态文明的引领。来自广西的网友表示，“乡村振兴”要与“生态文明”深度融合发展，这是在新的发展阶段农业农村高质量发展的必然要求。他建议，要坚持“人与自然和谐共生”的重要原则，切实科学处理和解决好“五个方面”的关系：一是要从根本上解决好“产业兴旺”与“绿色发展”的关系；二是要从生态系统保护完好的前提条件下打造“生态宜居”；三是要从建立健全生态环境监管机制中促进“乡风文明”；四是要从切实解决突出环境问题入手提升乡村治理水平和治理效能；五是要从人与自然和谐发展格局中彰显乡村居民“生活富裕”。

引导公众参与生态文明建设，以提高全民生态素养为依托，积极培育乡村生态文化也尤为重要。来自湖北的网友提出，要大力宣传建设新农村为农民带来的各种好处，切实让农民感受到环境改变所带来的发展机遇，使农民积极参与到各种环境治理和生态村建设的工作中，进一步夯实“三农”发展的基础。

如今，我国生态文明建设开启了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的新阶段。落实可持续发展战略，促进经济社会全面绿色转型，也成为了网友关注的热点。

来自吉林的网友提出，要促进产业绿色低碳转型。积极推进农业供给侧结构性改革，转变农业发展方式，坚持绿色、高效、循环、可持续的发展，推进生态循环、环境友好的现代农业产业体系建设，实现生态环境保护与带动产业发展的双赢。

来自河北的网友则建议，要转变经济发展方式，推进企业创新升级绿色发展。要改进考核制度，优化行政资源及相应的财政资源配置，以推进生态文明建设。

“我们要加快推进绿色低碳发展，推进绿色低碳能源的应用，推进城市居民垃圾循环利用，在绿色发展的同时，推动经济有序前进。”安徽网友说。

建立健全生态产品价值实现机制，是实现“绿水青山”与“金山银山”的转化的新路径。来自北京的网友建议，要加快经济欠发达地区的生态产品价值实现机制建立，在经济欠发达但生态资产雄厚的地区设置试点，加大政策与资金扶持力度，指导开展生态产品价值实现机制探索建立工作。

同时，要引导社会资本，对经济欠发达地区发展特色生态农业、绿色低碳循环产业、生态文化旅游及生态环境系统整治修复和配套设施建设等加大资金支持力度。鼓励金融机构投资生态产品、环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的企业和项目。

北京的网友表示，“十四五”时期是我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，加快建立经济欠发达地区的生态产品价值实现机制，对推动经济社会发展全面绿色转型具有重要意义。

如今，加强生物多样性保护，完善以国家公园为主体的自然保护地体系，让我国生态文明制度体系更加丰富、更为立体。

来自河南的网友建议，在践行绿色发展理念和建设美丽中国的同时，应该加大对国家公园予以立法上的保障，用法律来保障国家公园的良好发展和涵养生态的重要作用。

“建立以国家公园为主体的自然保护地体系，能更好的确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生态多样性得到系统保护。”河北网友也表示，建议加快国家公园法立法进程，让国家重要自然生态系统原真性、完整性得到有效保护，促进人与自然和谐共生，推进美丽中国建设。

(责编：鲁婧、吕骞)