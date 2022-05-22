全球首艘10万吨级智慧渔业大型工船交付
2022年05月22日04:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报济南5月21日电 （记者侯琳良）5月20日，全球首艘10万吨级智慧渔业大型工船“国信1号”在山东青岛交付运营，标志着我国深远海大型养殖工船产业实现了由“0”到“1”的进阶发展。
10万吨级大型养殖工船是我国深远海养殖的重要装备，可有效利用深远海适宜海域进行长期游弋式养殖，躲避台风、赤潮等自然灾害，也被称为“移动的海洋牧场”。“国信1号”投资约4.5亿元，船长249.9米，排水量13万吨，载重量10万吨，设15个养殖舱，养殖水体近9万立方米。
《 人民日报 》（ 2022年05月22日 01 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)
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