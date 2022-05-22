本报记者 刘志强 方 敏 窦 皓

浙江省杭州市萧山区梅林村俯瞰。

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浙江省绍兴市越城区金溪村的青少年在研学游基地植树，绿化环境。

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习近平总书记强调：“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，我们必须把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，脚踏实地、久久为功，向着这个目标更加积极有为地进行努力，促进人的全面发展和社会全面进步，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

去年5月，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》印发实施。5月20日，人民日报社和浙江省委共同主办的扎实推动共同富裕高峰论坛在浙江杭州举行。与会嘉宾以线上线下结合的方式，以“在高质量发展中扎实推动共同富裕”为主题开展深入研讨、广泛交流。共识在交流中凝聚，信心因共识而坚定。

通过高质量发展把“蛋糕”做大做好

“只有不断提高发展的质量效益，才能为保障和改善民生提供坚实的物质基础”；

“实现共同富裕目标，要把推动高质量发展放在首位，首先要通过高质量发展把‘蛋糕’做大做好”……

论坛上，围绕在高质量发展中促进共同富裕，与会代表各抒己见、建言献策。大家认为，实现这一目标，关键在于激发创新动力、推动产业升级、做实做强做优实体经济。

“以前说起绍兴，人们会想到‘酱缸、染缸、酒缸’，现在，人们会先想起绍兴的‘芯片、药片、布片’。”在浙江省绍兴市委常委、常务副市长陶关锋看来，“促进共同富裕，需要我们推动制造业高质量发展，持续扩大全社会财富总量，做大做好‘蛋糕’。”

“过去，长兴县夹浦镇有家庭散户喷水织机4万余台，这几年，通过采取‘淘汰落后、集聚入园、织机上楼、企业上云’等措施，已集聚入园散户喷水织机3万余台，单台织机产能提升20%。”浙江省长兴县委书记石一婷介绍。

国务院发展研究中心党组书记马建堂认为，我们要落实好国家创新驱动发展战略、区域协调发展战略、乡村振兴战略、新型城镇化战略、碳达峰碳中和等一系列重大战略部署，加快推动实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。

“我们必须大力提升自主创新能力，加快塑造产业竞争新优势。”习近平经济思想研究中心主任史育龙表示，要着力提高劳动力素质、劳动生产率，促进经济增长与收入增长基本同步、产业升级与消费升级协同共进、经济结构与社会结构互促互进。

以改革创新为共同富裕保驾护航

“物不因不生，不革不成。”讨论中，“改革”成为高频词。大家认为，在高质量发展中扎实推动共同富裕，要一如既往地向改革要动力、向创新要活力，着力破除制约高质量发展高品质生活的体制机制障碍，强化有利于调动全社会积极性的重大改革开放举措。

——要通过改革创新完善社会主义市场经济体制，持续优化发展环境。

“当前，受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大，优先实施保就业、稳就业政策和进行相应的机制体制创新显得尤其重要。”上海财经大学校长刘元春表示。

浙江大学文科资深教授史晋川认为，促进共同富裕，要坚持社会主义基本经济制度，加快推进全国统一大市场建设，为广大企业打造市场化、法治化、国际化的营商环境，提供稳定的制度预期，“还要通过加强知识产权保护，激励企业创新，保证创新者能够获得相应的创新收益。”

——要通过改革创新构建科学合理、公平公正的分配格局，促进社会公平正义。

“在高质量发展中促进共同富裕，需要构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。”中国国际发展知识中心主任赵昌文认为，要提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重，强化税收、社会保障和转移支付等政策工具的调节力度。

浙江大学共享与发展研究院院长李实建议，要在初次分配领域建立完善各种要素报酬分配的微观机制，“在企业内部，完善工资协商机制；在乡村内部，建立公平有效的集体经济收益分配机制。”

——要通过改革创新充分发挥社会主义制度优越性，先富带后富、帮后富。

“2021年，全国脱贫人口人均纯收入达到12550元，同比增长16.9%，但与全国农民人均可支配收入相比仍有一定差距。”中央农办副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，这要求我们围绕促进脱贫人口持续增收，谋划和推动特色产业发展，加大稳岗就业力度，多措并举拓展就业增收渠道。

“促进共同富裕，需要我们加快推进乡村共建共享。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯观察到，浙江在高质量发展建设共同富裕示范区的过程中，形成了“飞地抱团”、党建联盟等模式，为促进乡村振兴探索经验做法。浙江省农业农村厅厅长王通林表示，浙江将以党建统领为首要、以数字化改革为牵引、以集体经济为核心、以市场机制为遵循，全面推进“强村富民”乡村集成改革。

共同富裕要靠勤劳智慧来创造

“幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。”与会代表普遍认为，促进共同富裕是共建共享的过程，需要全体人民齐心协力、共同奋斗。

“只有人人参与、人人尽力，才能真正实现人人享有。”中国社会科学院副院长、党组成员高培勇认为，要弘扬勤劳致富精神，鼓励全体劳动者通过辛勤劳动、合法经营、创新创业迈向幸福美好生活。

浙江省医疗保障局局长林仁方介绍了浙江构建多层次医疗保障体系的进展，“既要尽力而为、量力而行，让群众感受到实实在在的变化，又要确保安全、可持续，并为未来预留空间。”

“共享发展是实现共同富裕的关键。”浙江省杭州市委常委、余杭区委书记刘颖表示，余杭区在以未来社区和未来乡村为重点建设的同时，还发挥市场主体作用，推动企业与乡村构建“村企共富联盟”。

企业是高质量发展的微观基础，是实现共同富裕的重要力量。会上，不少企业负责人表示，将真诚回报社会、切实履行社会责任。

“我们把影视基地、旅游景区布局在经济发展相对薄弱的地区，去年带动浙江东阳市横店镇112个村（小区）集体经济收入超4亿元。”横店集团董事长徐永安表示，目前企业正实施就业创业、公益基金等行动，促进产业集聚和百姓致富。

“民营企业是共同富裕的见证者、受益者，更是关键的参与者、推动者。”全国工商联副主席、正泰集团股份有限公司董事长南存辉表示，集团近年来通过发展“光伏+”模式，已在河南、山东等地建成逾50万户屋顶光伏电站，提供就业岗位4万余个。

会场内，讨论热烈；会场外，生机勃发。展望未来，与会代表信心十足：更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，真抓实干、埋头苦干，就一定能够不断推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 05 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)