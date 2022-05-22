本报记者 方 敏 窦 皓

“负担一下子减轻了！”拿到账单，丽水市缙元县居民周利辰紧皱的眉头舒展开来。前不久，周利辰做了一个手术，手术费要70多万元，幸而基本医保和大病医保共报销36万元，再加上投保了补充医疗保险“浙丽保”，又报销10多万元。

2021年，浙江省11个地市相继推出低门槛、低保费、高保额的普惠型商业补充医疗保险，如今参保人数已超2480万，成为浙江高质量发展建设共同富裕示范区一年来的系列成果之一。

一年来，浙江认真学习领会习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，高质量发展建设共同富裕示范区稳健起步、扎实开局。

建设体系的“四梁八柱”逐渐成形

成立高质量发展建设共同富裕示范区领导小组，组建省委社会建设委员会，成立省委高质量发展建设共同富裕示范区咨询委员会；

编制高质量发展建设共同富裕示范区系统架构图，明确“1+7+N”重点工作跑道和“1+5+N”重大改革跑道；

构建由56个指标组成的共同富裕示范区建设指标目标体系，出台共同富裕示范区建设绩效考评办法；

制定共同富裕示范区建设绩效考评办法，动态监测评价共同富裕示范区建设工作进展，省级部门聚焦重点领域已出台64个专项政策意见，形成了“共性+个性”的政策工具箱。

对照翻阅《中共浙江省委关于忠实践行“八八战略”奋力打造“重要窗口”扎实推动高质量发展建设共同富裕示范区的决议》和《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》，可以看出：一年来，浙江高质量发展建设共同富裕示范区建设体系的“四梁八柱”逐渐成形。

“省级有关部门和各市县区对标全省部署谋重点、出政策、建机制，初步形成了示范区建设的目标体系、工作体系、政策体系和评价体系。”浙江省发改委主任孟刚介绍。

当前，浙江又围绕经济高质量发展、收入分配制度改革、公共服务优质共享、城乡区域协调发展、社会主义先进文化发展、生态文明建设、社会治理“七个先行示范”梳理形成今年的54项重点工作。

定目标、建机制，全力抓落实，浙江共同富裕示范区正压茬推进。

推动共同富裕物质基础不断夯实

走进位于杭州市萧山区的浙江正大纺织科技有限公司车间，只见12台涡流纺纱机正高速运行。“这边是智能化纺纱成套装备、自动化物流设施，那边是智能纺纱生产管理云平台。”企业负责人杨兵介绍，“得益于去年的数字化改革，企业人均生产效率提高了17%。”

浙江正大纺织科技有限公司的转型升级，是浙江推进产业数字化的缩影。建立健全核心技术攻关“四张清单”机制，启动实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动……一批数字企业应运而生。2021年，浙江数字经济核心产业增加值增长13.3%，推动共同富裕物质基础不断夯实。

缩小城乡区域发展差距，一年来浙江推动山区26县发展不松劲。目前，浙江有山海协作“飞地”园区79个。37个消薄（消除集体经济薄弱村）“飞地”带动26县3100多个集体经济薄弱村实现增收。2021年，山区26县固定资产投资2958亿元，比上年增长11.8%。

温州永嘉泵阀、金华武义五金制品、衢州龙游特种纸、丽水云和木制玩具……山区26县“一县一策”实现全覆盖，浙江加大实施农业双强、乡村建设、农民共富行动，全面推动未来社区、未来乡村建设，启动实施“扩中”“提低”行动计划。

2021年，浙江省人均生产总值达到11.3万元，城乡居民收入继续位居全国省区第一，山区26县居民人均可支配收入与全省居民人均可支配收入之比提高至0.73。

公共服务优质共享的基层探索初显成效

最近，53岁的宁波市鄞州区定桥固废转运站泊位工人戴成光搬新家了，从20平方米的小家换到50平方米的新居。为拓展公共服务行业收入困难的无房新市民住房保障受益面，宁波市2021年发布实施《关于解决一线环卫工人住房困难的通知》，对1万余名符合条件的无房环卫工人实现住房保障应保尽保。

全力推进公共服务优质共享，浙江各地一批基层探索已初显成效。2021年，浙江每千人拥有婴幼儿托位数已达2.5个，教育共同体覆盖全部乡村学校和60%镇区学校，县域医共体绩效评估位列全国第一，技能人才占从业人员比重达28.5%，建设（筹集）保障性租赁住房17.4万套（间）。

推动数字化改革全面支撑共同富裕示范区建设，浙江当前已推动省市县三级一体化智能化公共数据平台全面上线。“浙江e行在线”“车辆检测一件事”“关键小事智能速办”“浙江公平在线”等一批民生类应用上线运行。目前，“关键小事智能速办”应用日均访问量达81.3万人次。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 05 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)