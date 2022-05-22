《 人民日报 》（ 2022年05月22日 第 06 版）

准确把握深刻内涵 讲好共同富裕故事

人民日报社副总编辑 崔士鑫

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。习近平总书记就共同富裕作出一系列重要论述，为扎实推动共同富裕提供了根本遵循。我们要全面准确把握共同富裕的深刻内涵，正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。

坚持以人民为中心的发展思想，实现人的全面发展和社会全面进步。共同富裕是全面富裕，不仅包括物质上的富裕富足、精神上的自信自强，还包括环境宜居宜业、社会和谐和睦、公共服务普及普惠等各方面，实现人的全面发展和社会全面进步。

坚持“两个毫不动摇”，鼓励勤劳创业创新致富。在新发展阶段推动共同富裕，要形成人人参与、人人用力的发展环境，做好人人奋斗、人人尽力的制度安排，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，在把“蛋糕”做大做好的前提下切好分好“蛋糕”。

贯彻新发展理念，在高质量发展中促进共同富裕。实现共同富裕是一个长期的过程。要统筹需要和可能，按照经济社会发展规律循序渐进，既量力而行，又尽力而为，以高质量发展解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

我们要继续做好扎实推动共同富裕的记录者、参与者、推动者，讲好共同富裕生动故事，汇聚共同富裕磅礴力量，为不断推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展贡献力量。

紧扣四大战略定位 扎实推动共同富裕

浙江省委常委、常务副省长 陈金彪

去年5月，习近平总书记和党中央交给了浙江高质量发展建设共同富裕示范区这一重大而崇高的任务，赋予了浙江为全国扎实推动共同富裕先行探路的光荣使命。这一年，我们时刻牢记初心使命，扎实推动共同富裕示范区建设。探索构建了示范区建设的目标体系、工作体系和话语体系，共富物质基础更加夯实，“三大差距”持续缩小，为民办实事长效机制走深走实，新时代文化高地加快建设，生态文明建设共建共享，法治浙江、平安浙江建设纵深推进。

浙江将继续紧扣四大战略定位，坚持在高质量发展中扎实推动共同富裕，充分展示“重要窗口”的共富亮丽风景线。

在完善收入分配制度上下功夫，推进“扩中”“提低”变革性实践，着力构建橄榄型美好社会。在缩小“三大差距”上下功夫，念好新时代山海经，扎实推进山区26县高质量发展，推动共富型大社保体系、农业转移人口市民化、强村富民等集成改革发力见效。在“民生七有”优质共享上下功夫，打造一批像浙有善育、浙里康养等群众有感、点赞叫好的“金名片”。在建设文明美丽和谐家园上下功夫，加快打造共同富裕现代化基本单元，彰显人文之美、生态之美、和谐之美。最后，形成一批具有浙江辨识度、全国影响力的理论成果、实践成果、制度成果和文化成果，为全国扎实推动共同富裕提供省域范例，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

不断提高发展质量 夯实共同富裕基础

习近平经济思想研究中心主任 史育龙

支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，是党中央、国务院作出的重要决策部署。浙江的探索实践表明，必须不断提高发展质量和效益，以高质量发展夯实共同富裕的基础。

坚持发展是第一要务。推动高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题。不仅要重视量的扩张，更要聚焦质的提升，通过深化供给侧结构性改革，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，有效解决发展不平衡不充分问题。

坚持创新是第一动力。要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快建设现代化基础设施体系，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，做优做强战略性新兴产业和未来产业，塑造创新驱动发展新优势。

坚持提升人力资本。要在推动高质量发展中强化就业优先导向，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于人才各展其能的激励机制、有利于人才脱颖而出的竞争机制，营造识才爱才敬才用才的环境。加大普惠性人力资本投入，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

坚持激发企业活力。要充分发挥浙江民营经济比较发达的优势，坚持“两个毫不动摇”，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，大力弘扬企业家精神，加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业，全面提升企业竞争新优势。

优势资源互补 促进农民农村共同富裕

中国社会科学院农村发展研究所所长 魏后凯

促进农民农村共同富裕是高质量发展建设共同富裕示范区的重要内容。2021年，浙江农村居民人均可支配收入达到3.52万元，98.8%的行政村集体经济总收入达到20万元且经营性收入在10万元以上。浙江通过多层次多领域多类型的试点示范，在先富带后富、促进农民农村共同富裕方面积累了有益经验。

探索“飞地抱团”发展。嘉兴市等地积极探索，把各村腾退的土地指标统一归集后，在工业园区、经济开发区等，通过县域统筹、跨镇经营、多村联合方式，集中发展产业项目，实现优势资源互补，优化产业布局，共享发展成果。

打造乡村联合体。淳安县成立大下姜乡村振兴联合体，采取联建共富平台、联兴共富产业、联享共富生活“三联”方式，带领大下姜25个村探索共富之路。安吉县余村整合周边村镇景区形成一个大景区，采取“国有资本+村集体+公司+农户”等合作形式，深化村村、村企、村民利益联结，打造利益共同体，实现区域内资源统一规划、统一建设、统一运营。

党建引领乡村片区组团发展。台州市按照“党建总牵引、片区带全域、组团促共富”思路，全域推进党建联盟建设，通过整合资源、统筹规划、共建品牌、错位发展，引领带动各行政村共同发展，以共同发展助推共同富裕。慈溪市培育组团片区81个，通过党建联盟、规划联体、产业联动、社会联治等举措，实现党建引领乡村片区组团发展。

把握高质量内涵 争当共富排头兵

浙江省杭州市委常委、余杭区委书记 刘 颖

聚焦第一要务，夯实共同富裕物质基础。

坚持以创新驱动引领高质量发展，抢抓长三角一体化国家战略和省市建设杭州城西科创大走廊重大机遇，激发各类主体创新活力，为经济增长注入发展新动能，不断“做大蛋糕”。2021年，余杭区全区农村居民可支配收入绝对值居全省第一，城乡收入比为1.58∶1，位居全省最优行列。

聚焦三大差距，推动共同富裕均衡协调。

坚持以先富带后富，抓实国家东西部协作、省内山海协作等工作，切实扛起相对发达区域的担当作为。创新工作举措，实施“西部富美”行动，推进区内重点产业平台未来科技城与山区五镇开展“山城协作”，着力缩小城乡差距。坚持改革赋能，实施新就业形态劳动者规范管理和权益保障、知识产权要素交易市场试点等举措，推进“扩中”“提低”改革，加快形成橄榄型收入分配结构。

聚焦共建共享，确保共同富裕纵深推进。

重点是以未来社区和未来乡村为抓手，推进共富基本单元建设，做到“分好蛋糕”。注重发挥市场主体作用，推动国企和民企助力共富示范。切实用好第三次分配机制，倡导现代慈善理念和新型财富观，营造社会各界共同参与共富建设的良好氛围。

促进产业转型升级 推动高质量发展

浙江省绍兴市委常委、常务副市长 陶关锋

高质量发展建设共同富裕示范区是以习近平同志为核心的党中央赋予浙江省的一项重大政治任务，也是绍兴前所未有的重大发展机遇。按照省委对绍兴提出的“五个率先”要求，绍兴勇闯新路、勇挑重担，奋力在高质量发展中推进共同富裕，在共同富裕中彰显高质量发展。

在实践中，绍兴根据自身基础和禀赋，大力推进产业转型升级，扎实做好“破、融、立”三篇文章，扩大财富总量，做大共富“蛋糕”。

“破”，就是破出新空间。抓好全省传统产业改造提升试点，破除要素制约和发展瓶颈，持续腾出发展空间。以壮士断腕的勇气，提高行业准入标准，推动印染、化工企业跨区域集聚，走出了调整制造业空间、推动制造业转型升级的新路子。

“融”，就是融出新动能。顺应产业跨界融合趋势，推进“三个加”。推进“共富+数智”，实施智能制造五年提升行动，分行业建设“产业大脑+未来工厂”，全面推进企业智能化改造。推进“共富+服务”，加快生产性服务业与制造业协同融合，培育发展新业态、新模式。推进“共富+绿色”，强化能源“双控”，加速产业绿色化发展。

“立”，就是立出新优势。坚持头部引领、链式聚合、人才支撑，相继创建集成电路、生物医药、先进高分子材料三大省“万亩千亿”新产业平台，努力争创发展新优势。

(责编：袁勃、岳弘彬)