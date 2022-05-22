准确把握深刻内涵 讲好共同富裕故事
2022年05月22日04:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号
共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。习近平总书记就共同富裕作出一系列重要论述，为扎实推动共同富裕提供了根本遵循。我们要全面准确把握共同富裕的深刻内涵，正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。
坚持以人民为中心的发展思想，实现人的全面发展和社会全面进步。共同富裕是全面富裕，不仅包括物质上的富裕富足、精神上的自信自强，还包括环境宜居宜业、社会和谐和睦、公共服务普及普惠等各方面，实现人的全面发展和社会全面进步。
坚持“两个毫不动摇”，鼓励勤劳创业创新致富。在新发展阶段推动共同富裕，要形成人人参与、人人用力的发展环境，做好人人奋斗、人人尽力的制度安排，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，在把“蛋糕”做大做好的前提下切好分好“蛋糕”。
贯彻新发展理念，在高质量发展中促进共同富裕。实现共同富裕是一个长期的过程。要统筹需要和可能，按照经济社会发展规律循序渐进，既量力而行，又尽力而为，以高质量发展解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
我们要继续做好扎实推动共同富裕的记录者、参与者、推动者，讲好共同富裕生动故事，汇聚共同富裕磅礴力量，为不断推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展贡献力量。
《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 骑手“小黄”化身志愿“大白”：“一推一躬间都很有意义”
- 平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。…
相关新闻
- 评论
- 关注