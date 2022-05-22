习近平经济思想研究中心主任 史育龙

支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，是党中央、国务院作出的重要决策部署。浙江的探索实践表明，必须不断提高发展质量和效益，以高质量发展夯实共同富裕的基础。

坚持发展是第一要务。推动高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题。不仅要重视量的扩张，更要聚焦质的提升，通过深化供给侧结构性改革，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，有效解决发展不平衡不充分问题。

坚持创新是第一动力。要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快建设现代化基础设施体系，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，做优做强战略性新兴产业和未来产业，塑造创新驱动发展新优势。

坚持提升人力资本。要在推动高质量发展中强化就业优先导向，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于人才各展其能的激励机制、有利于人才脱颖而出的竞争机制，营造识才爱才敬才用才的环境。加大普惠性人力资本投入，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

坚持激发企业活力。要充分发挥浙江民营经济比较发达的优势，坚持“两个毫不动摇”，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，大力弘扬企业家精神，加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业，全面提升企业竞争新优势。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）

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