浙江省绍兴市委常委、常务副市长 陶关锋

高质量发展建设共同富裕示范区是以习近平同志为核心的党中央赋予浙江省的一项重大政治任务，也是绍兴前所未有的重大发展机遇。按照省委对绍兴提出的“五个率先”要求，绍兴勇闯新路、勇挑重担，奋力在高质量发展中推进共同富裕，在共同富裕中彰显高质量发展。

在实践中，绍兴根据自身基础和禀赋，大力推进产业转型升级，扎实做好“破、融、立”三篇文章，扩大财富总量，做大共富“蛋糕”。

“破”，就是破出新空间。抓好全省传统产业改造提升试点，破除要素制约和发展瓶颈，持续腾出发展空间。以壮士断腕的勇气，提高行业准入标准，推动印染、化工企业跨区域集聚，走出了调整制造业空间、推动制造业转型升级的新路子。

“融”，就是融出新动能。顺应产业跨界融合趋势，推进“三个加”。推进“共富+数智”，实施智能制造五年提升行动，分行业建设“产业大脑+未来工厂”，全面推进企业智能化改造。推进“共富+服务”，加快生产性服务业与制造业协同融合，培育发展新业态、新模式。推进“共富+绿色”，强化能源“双控”，加速产业绿色化发展。

“立”，就是立出新优势。坚持头部引领、链式聚合、人才支撑，相继创建集成电路、生物医药、先进高分子材料三大省“万亩千亿”新产业平台，努力争创发展新优势。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)