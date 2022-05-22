从国家税务总局获悉，为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施大规模增值税留抵退税政策的重大决策部署，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局日前印发通知，明确把打击骗取留抵退税违法犯罪行为作为2022年常态化打击虚开骗税工作的重点，集中力量开展联合打击。

通知指出，实施大规模增值税留抵退税是稳定宏观经济大盘、为各类市场主体纾困减负的关键性举措，也是进一步优化增值税制度的重要措施，意义重大。各地要根据工作需要和具体案件情况，采取联合执法、共同办案等方式组织开展案件查处工作，联合调查取证，积极推动涉税违法犯罪及相关犯罪活动的联合检查调查。

通知要求各地税务、公安、海关、人民银行、外汇管理等部门结合各自工作职责，高度关注增值税留抵退税落实中的各类风险，对骗取留抵退税违法犯罪行为快速发现，快速应对，露头就打。要聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税，恶意造假骗取留抵退税，有涉税违法行为前科、曾被税务部门行政处罚又发生偷税或骗取留抵退税等违法犯罪行为，加大联合打击力度，依法严查重处。要充分发挥六部门常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制，加强协调配合、办案指导、检察监督、信息共享，努力实现对骗取留抵退税等违法犯罪行为实施全链条、一体化打击。

通知强调，对恶意造假骗取留抵退税的企业，要依法从严从重处理，全面延伸检查。要准确适用法律，严格按照刑法规定的构成要件准确定性，确保不枉不纵。准确把握宽严相济刑事政策，把打击骗取留抵退税违法犯罪与贯彻少捕慎诉慎押的刑事司法政策、落实认罪认罚从宽制度有机结合。对于骗取留抵退税犯罪数额巨大、情节恶劣、危害严重的行为，坚决从严惩治。对于初犯、偶犯，及时补缴税款、挽回税收损失的实体企业，可依法从宽处罚，确保办案政治效果、社会效果、法律效果有机统一。（记者陈晨）

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