2022“国际茶日”中国主场活动举办
2022年05月22日05:46 | 来源：光明日报
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从农业农村部获悉，2022“国际茶日”中国主场活动21日在广东潮州和陕西安康同时举办。农业农村部副部长马有祥以视频方式出席活动并致辞，广东省省长王伟中、省委常委叶贞琴，陕西省副省长蒿慧杰出席活动。
马有祥表示，中国作为“国际茶日”的首倡国，愿同各方紧密合作，更好地为茶农谋利、为饮者造福。一是开放交流，推动世界茶文化交融互鉴，让茶成为传递“和而不同、美美与共”理念的文化使者；二是为民兴茶，让世界茶农共享茶产业发展红利，促进各国茶产业协同发展；三是以茶为媒，共同创新业态模式和合作动能，拓展农产品贸易新活力。
联合国粮农组织总干事屈冬玉、印度尼西亚农业部部长夏赫鲁·亚辛·林波、卢旺达农业和动物资源部部长热拉尔迪娜·穆克希马纳应邀发表视频致辞。（记者 陈晨）
(责编：袁勃、岳弘彬)
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