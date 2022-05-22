崔兴毅 张明禄

5月20日，全国夏收夏种气象服务正式启动。中央气象台20日发布今年首份《全国夏收夏种气象服务专报》，预计夏收夏种期间，大部分时段天气条件较好，利于夏收夏种。

5月下旬，西南地区东部、江南北部等地为多阴雨天气，对夏收开展有一定影响；江淮、江汉大部地区天气较好，适宜夏收。北方冬麦区大部分时段以晴好天气为主，墒情适宜，利于冬小麦灌浆成熟。6月，新疆、西北地区东部、华北和黄淮冬麦区大部地区气温接近常年同期或偏高，大部地区降水接近常年或偏少，气象条件总体利于冬小麦收获晾晒；华北中北部气温偏高，需关注干热风天气对小麦产量形成的不利影响，同时气温偏高可能导致部分地区墒情持续偏差，不利于夏种。

我国夏收夏种主要涉及西北、华北、黄淮、西南、江淮、江汉、江南等地。夏收作物主要包括冬小麦、油菜等，夏种作物主要包括夏玉米和夏大豆等。夏收夏种期间，中央气象台将每周发布两期夏收夏种服务信息产品，并下发夏收夏种农用天气预报格点化客观指导产品；如遇重大天气过程，还将增加服务频次，开展有针对性的服务。同时，中央气象台将继续加强与农业农村部、民政部等相关单位的信息交流，全力做好气象服务保障工作。

为做好夏粮生产气象服务，各地气象部门优化产品制作与发布流程，有针对性地开展服务保障工作。安徽省气象局建立健全部门会商和信息共享机制，全面梳理粮食安全气象服务产品清单，升级了粮食安全智慧气象服务平台，优化了农业气象灾害风险预警、关键农时重要气象专报等技术方法和服务产品内容。目前，已有20.3万新型农业经营主体和基层农技人员可通过惠农气象App或微信公众号，获取基于位置的精细化天气动态和农用天气预报服务信息。河北省气象部门通过与省供销社合作，针对高标准农田、农机专业服务组织等单位需求，提供精细化天气实况和气象预报信息、灾害性天气预警、卫星遥感监测评估等气象服务。山东省气象部门联合农业农村部门开展气象服务，结合卫星遥感监测等滚动做好夏收作物苗情、长势、产量监测评估。武汉区域气候中心组织全省17个地市气象局开展冬小麦种植分布样本信息采集工作，运用高分辨率遥感影像对采样分析提取结果精度进行验证，为冬小麦苗情、分布遥感监测及真实性检验提供重要依据。

在夏收夏种期间，存在干热风、倒伏、烂场雨、病虫害等风险。江苏省气象部门聚焦小麦赤霉病，采用“监测—预警—评估—服务”技术体系，通过农技耘App等渠道发布冬小麦赤霉病气象条件适宜程度预报、灾害监测预警等多期服务产品，及时提醒各地在小麦抽穗扬花时段防范与监控赤霉病及其发生发展情况，坚持“预防为主、主动出击”。河南省气象局依据网格化天气预报产品，联合农业农村部门发布农业气象灾害风险预警，并通过电视节目、网站、App、微信公众号等渠道，及时将农业气象灾害风险预警及生产建议发送给广大农户和农机手。

(责编：郭思邈、李楠桦)