李慧 赵明昊

春末夏初，天山南北田间地头一片忙碌景象，四处孕育着丰收的希望。

随着乡村振兴战略的实施，新疆大地上活跃着一支90后新农人队伍，他们懂农业、有技术、爱农村，正凭借着敏锐的互联网思维和市场化思维，探索农业新业态，为传统农业转型注入了新的元素和能量，成为引领新农民、发展新农村、托起新农业的一支生力军。

数字化领航大农业

今年年初，从来没有种过地的90后湖南女生莫晓钰作了一个大胆的决定——一个人管理500亩新疆棉田。

2021年初，28岁的莫晓钰从广州来到新疆尉犁县，成为一片棉花试验田的专职摄像师。

在这里，她跟随平均年龄不到30岁的团队，全程目睹了尉犁县百万亩棉田的“科技春耕”景象。当地将物联网、人工智能、数字技术应用到传统农作当中，实现了从播种、田间管理到最终采摘全过程机械化、科技化、精准化作业，这也让她对完成目标充满信心。

棉花的耕、种、收环节都实现了机械化，灌溉、施肥全部通过滴灌系统完成，但管理环节依然依赖人工。如何发现更高效的手段？

莫晓钰和团队工程师几番试验，将试验田中的近270个出水桩全部改造为智能化电动出水桩，并配备先进的全自动施肥灌溉机，实现了远程定时定点控制。

“你们看，我们现在通过地里安装的传感器，实时监测土壤湿度、酸碱度等指标，经过智能分析，系统可以精准调节水肥比例，把水分和营养及时输送到棉苗根部。不仅如此，人工智能技术还能通过识别遥感无人机拍摄的图像，来分析棉花的出苗率、长势和病虫害情况。”32岁的团队成员艾海鹏对记者说，探索无人化农场管理模式，一方面可以大幅降低农业种植成本，另一方面还可以更加科学地为田间管理提供决策参考。

“今年目标是亩产400公斤，在管理环节实现80%的无人化率。”另一位年轻的团队成员凌磊说。

目前，尉犁县棉花种植采收机械化率达到了97%，未来还将加快数字赋能现代农业发展，推动农业由“设施化”向“数字化”转变。

当温暖的夏风吹过整齐的棉田，翠绿的秸秆上方，无人机正在忙碌巡田。依靠手机、农事记录仪和小型气象站这些“新农具”，利用知识、技术和数据这些“新农资”，更多和莫晓钰一样的“新农人”满怀想象和期待，全力推进农业产业转型升级。

新技术激活新动能

“五一”假期刚过，顶着烈日，家在塔城乌苏市甘河子镇王乡庄子村的邱昌伟就带着团队几个人，操纵无人机在农田上空喷洒农药。看着无人机在农田上空快速掠过，大家都露出了欣慰的笑容。

2019年，刚从中国民用航空飞行学院毕业的邱昌伟，很快意识到无人机在助力农业发展方面的作用。那时，邱昌伟就在思考，如何能让无人机走进百姓日常农业生产，让更多的劳动力从繁重的农业劳作中解放出来？

“眼见为实！要让大家看到实实在在的效果。”次年9月，邱昌伟应邀为镇里棉花种植大户及多家种植专业合作社负责人现场展示无人机喷施脱叶剂作业。

“无人机作业不会碾压棉株，而大型机车施药则难免对棉花产量造成一定损失。更重要的是，无人机作业不仅效率高，还省人工，1000亩棉田只要一天就能完成。”邱昌伟颇为骄傲地说，看见无人机作业省时、省力且价格实惠，很多农户都愿意尝试一下，他的名气在当地也越来越高。

现在，90后邱昌伟的公司已经拥有了7架航空器，还将引进作业效率更高的植保直升机，业务范围囊括了农林喷洒、草原飞播乃至消防应急等不同内容。

无人机成为农田的“标配”，没有那么多“飞手”，该怎么办呢？另一个90后韩少华敏锐捕捉到问题背后潜在的商机。植保无人机在新疆的应用场景、市场规模越来越大，“要让更多年轻人加入飞手行列！”

作为国内一知名无人机企业在新疆昌吉州的总代理，韩少华的公司从2019年开始销售植保无人机，至今已售出400多台，买家中一大半都是去田间创业的年轻人，还培训了“飞手”超过700人，其中年轻人比例更高。

“年轻的‘飞手’不断涌现，是新疆农业不断推进智能化、数字化的一个缩影。从不懂农业种植，到比老农户更加熟悉作物的田间管理技术，他们正在成为农村‘新细胞’、农业‘新主力’。”韩少华说道。

新思路盘活老资源

扎根农村、思路活跃、反哺乡里……说起昌吉州吉木萨尔县庆阳湖乡的90后创业青年罗辉，大家都会竖起大拇指，他的创业实践影响了当地一大批人。

“我考上大学的那年，因为农产品市场价格波动、销路不畅，父母种植的700亩土豆、食葵等作物亏损不少。他们无奈伤心的表情，让我暗暗下决心，一定要闯出一片天地。”谈到创业源起，罗辉仍念念不忘。

创业，从哪里破题？先从打通渠道入手！从进入大学起，罗辉便不断摸索销售模式。从注册淘宝店铺到参与线上线下公益助农，再到2015年创办电子商务公司，专门销售新疆阿克苏冰糖心苹果、库尔勒香梨、和田红枣等新疆名优农副产品，罗辉不仅淘到了第一桶金，也从一次次失败中积累了不少经验。

“要想有更大的发展，就要与当地农民结成利益共同体。光有互联网思维是不够的，只有发展农业生产经营、发掘全产业链价值潜能，才能真正提高抗风险能力，让老乡的农产品卖得更好。”罗辉说。

2019年，罗辉联系到疆外某农产品开发企业，开始自建厂房，生产加工销售一体化运作。不仅如此，今年初，他还利用自家的院子，搭设农产品初加工大棚，每天来帮忙分拣葡萄干、红枣、核桃等干果类产品的村民达二十余人。

“这种生产、加工、包装、流通、销售一体化的方式，不受代加工厂制约，还能创造更多就业机会，可以根据市场需求量的多少调整产能。”罗辉对此满是信心。

如今，罗辉公司的产品在各大互联网平台日销售总额最高超7万单，他们今年还计划在庆阳湖乡建设一座新的农副产品精加工厂，以此带动更多人创业就业。

目前，全国返乡入乡创业人数累计达到1120多万，创办的项目中80%以上都是乡村一二三产融合项目。这些有知识、懂技术、会经营的“新农人”，正秉持乡村匠人的情怀，提升“三农”水平和竞争力。

(责编：郭思邈、李楠桦)