今年3月中旬，福建泉州市发生新一轮本土新冠肺炎疫情。经过一个多月的不懈努力，4月21日起，泉州市全域降为低风险地区。记者近期在泉州丰泽区、石狮市等地走访发现，金融扶持、保通保畅等惠企纾困措施落地，不仅帮助企业解决不少实际困难，也有力提振了他们的发展信心。

“没想到，贷款审批的速度这么快！”谈及近期从农业银行申请纾困贷款的经历，长期从事粮油加工、销售的泉州华穗商贸有限公司负责人彭清图感慨万分：“幸亏有了这笔纾困贷款，企业才能顺利复工复产。”

疫情发生后，受回款周期延长、物流成本增加等因素影响，他的企业资金周转压力陡增。得知这一情况后，当地相关部门及时引导彭清图通过“金服云”平台申请纾困贷款。经过审批，两天后，他就拿到了210万元的贷款。

在泉州，享受到金融帮扶的企业不在少数。石狮市冠豪体育用品有限公司是一家从事羽毛球拍、网球拍生产与销售的企业，年产球拍300万支，销售额1.5亿元。成型、粘合、喷涂、贴标、装配、包装……走进该公司生产车间，数百名工人正戴着口罩赶制一批海外订单。

“有了金融的支持，企业增资扩产的底气更足了。”冠豪体育公司总经理助理滕静介绍，今年疫情期间，企业从当地农商行申请了一笔990万元的纾困贷款，用于新厂房建设、扩大生产。“新厂房预计今年8月投入使用，将给企业带来30%的销售增量。”

对企业而言，物流畅通至关重要。在有关各方的共同努力下，4月30日，一趟满载纸尿裤、服装、鞋帽等日用品的中欧班列从泉州东站鸣笛启程，前往欧洲。这也是自泉州本轮疫情发生以来，当地开出的首趟中欧班列。

“本趟班列，我们公司走了30个货柜。此次中欧班列恢复运行，解了企业运输之急。”美佳爽（中国）有限公司供应链总监邱志强说，在国际海运一柜难求、运费高企的形势下，货物从家门口就能搭乘中欧班列出国，不仅缩短了运输时间，也大大降低了企业的运输成本。

泉州市人社部门积极开展“线上”招聘会、“引工大使”“以老带新”等活动，帮助企业解决用工需求问题。

“如果你对汽车感兴趣，不妨来试一试汽车销售这个岗位”“我们需要缝纫工，欢迎大家报名”……几天前，在丰泽区举行的“复工复产”直播带岗专场招聘会上，一些企业HR走进直播间，与求职者“屏对屏”沟通、互动。据了解，从4月15日起，丰泽区多次举办类似的网络招聘会，提供各类就业岗位3000多个，初步达成就业意向近千人。

截至目前，泉州市5400多家规上工业企业已全部复工复产。泉州市工信局总工程师陈传芳说，下一步，当地将在做好常态化疫情防控工作的同时，继续加大助企纾困力度，不断改进、优化服务，推动企业满工达产、增资扩产、提质强产，努力把疫情造成的损失补回来。（记者张华迎）

(责编：郭思邈、李楠桦)