疫情叠加多重因素，我国汽车产业短暂“遇冷”。4月当月，国内汽车产销分别完成120.5万辆和118.1万辆，环比出现较为明显的下降。

压力在所难免，但办法总比困难多。稳步推进复工复产、加快疏通产业链堵点卡点、提振汽车消费……一段时间以来，一系列举措密集出台。从整车企业到零部件供应商，努力稳产保链，坚定务实发展。当前，汽车产业运行如何？下一步，还将出台哪些扶持措施？

稳产保链，汽车产业出现向好迹象

4月以来，国内汽车产业链、供应链经历考验，部分企业一度停工停产，物流运输受到影响。稳住汽车产业发展，最关键的就是稳生产、稳产业链。

针对企业面临的现实困难，工信部会同有关地方和部门迅速采取行动，组织搭建“汽车产业链供应链畅通协调平台”，建立协同联动机制，累计推动解决企业物流运输和复工复产问题4000多批次。

以龙头企业为牵引，以点带链。工信部数据显示，截至5月19日，上汽集团、特斯拉在上海的工厂自复工以来，累计分别实现整车下线2.1万辆和2.6万辆。上海市已有1200余家汽车零部件企业复工复产。

抓住关键环节，畅通生产循环。江苏设立汽车产业链协调保供工作组，重点监测红灯（库存小于3天）、黄灯（库存小于7天）供应商；安徽加强产业链跨省协调，帮助江淮、蔚来、奇瑞等重点企业协调解决40余家上游供应商跨省运输困难等问题……

“汽车产业复工复产取得阶段性成效，触底反弹的动能正在集聚。”工信部副部长辛国斌说。根据乘用车市场信息联席会统计，5月1日至15日，全国乘用车零售48.3万辆，降幅较上月同期收窄。

承压而上，车企攻坚克难务实发展

在重庆两江新区赛力斯两江智慧工厂，数字化组装线上一台台机械手臂不断舞动，一辆辆智能电驱SUV“问界M5”陆续下线。“问界M5”是赛力斯汽车与华为推出的新能源汽车。工厂副总经理何明波介绍，企业前期对关键零部件进行了储备，并实时调整排产计划、优化物流体系，全力保障产品交付，订单量也持续攀升。

尽管产业运行承压，不少企业仍坚定信心、务实发展。“我们在烟台、合肥都有工厂，这两地都出现过疫情，但快速控制住，企业正常运转没有受到影响。”动力电池管理系统制造商力高新能源创始人王翰超说，虽然没有年初预期理想，但4月、5月发货仍实现增长。企业研发、扩张计划没有改变，今年将扩大烟台、深圳研发中心规模。

采访中，很多企业负责人告诉记者，如果企业只能在可认知的条件下实现增长，这本身就是一种危机，做企业就要不断应对变化。

一些大型企业也加大对汽车产业链上企业的帮扶。纳铁福传动系统有限公司（平湖分公司）主要生产新能源汽车驱动电机。“国网浙江平湖市供电有限公司驻企服务，帮助我们及时缩减电费偏差，指导用闲置屋顶安装光伏，节约用能成本。”企业负责人介绍，目前，8条生产线开足马力生产。

随着供应链等问题逐步缓解，汽车产业出现积极信号。来自一线的积极变化，也反映出制造企业聚焦主业、努力前行的坚定步伐。

供需对接，扩大国内市场

辛国斌表示，汽车产业链长、涉及面广，要坚持“需求拉动先行、供需双侧发力”。

他说，工信部正抓紧研究稳定和扩大汽车消费的政策举措，持续加大新能源汽车推广应用力度，促进汽车消费加速回升。“我们鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策，开展新一轮新能源汽车下乡活动。”

配套设施不断完善，提振产业发展。近日，宁德时代发布消息称，旗下换电品牌EVOGO在厦门启动服务。预计到今年底，宁德时代将在厦门完成30座快速换电站的投建。

当前，充电桩、换电站等配套设施建设加快。天眼查数据显示，截至目前，我国拥有换电站相关企业1490余家。记者从工信部了解到，工信部正组织实施公共领域全面电动化和换电模式应用试点。

“我国既是全球最大汽车生产国，也是全球最大消费国，产业体系完整、市场需求多元，汽车产业一定能够克服困难。”辛国斌说，下一步，还将补齐汽车芯片等短板，推动电动化与智能网联技术融合发展。（记者张辛欣）

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