清晨，家住天津滨海新区的秦亮和田会静夫妻早早起床，叫醒孩子、做好早饭……一阵忙碌后，他们便各自赶去工作岗位。

这种千家万户的“日常”，对于秦亮一家来说却很难得——夫妻二人结婚13年，聚少离多是常态。

他们一位是中交天津航道局的教授级高级工程师，一位是中交（天津）生态环保设计研究院有限公司副总工程师。作为在同一所学校、同一个领域共同成长奋斗的科技工作者，秦亮和田会静常年奔赴在国家重点工程建设一线。

主持参与天津港、京唐港等20多项国家重点工程建设，参与国内疏浚旗舰“天鲲号”“天鲸号”调试升级工作，参与国内耙吸船“通途轮”设计建造……工作十余载，秦亮破解了数十项国家重点工程建设难题。

亮眼的成绩背后是默默的奉献和付出。2014年，秦亮作为总工程师参与了远海工程项目的建设，跟随首批工程船舶远洋出海。共事的工程师来了又走，而他坚守了近3年，直到主体工程全部完工。

忙碌的不只是秦亮。2017年5月，秦亮结束任务即将返回天津，田会静却作为中交集团首批进驻雄安的专家团成员之一，外派参与到白洋淀生态环境和保护规划工作中。

当时规划方案刚刚完成，为了适应数字化转型要求，田会静带领团队先后在多个水源治理修复工程中进行建筑信息模型（BIM）应用。一年出差200多天、连续3个月高强度工作……在一个由宾馆房间改造的临时工作室里，田会静31天没有出过房间。

辛勤的付出终于迎来收获。2018年，秦亮成为中国疏浚协会首批优秀技术专家。2020年，田会静主导的基于白洋淀内源污染治理试点工程研发的“环保疏浚工程BIM施工管理平台”经天津市科学技术评价中心鉴定为“国际领先”水平。

13年来，秦亮和田会静奔忙在国家重点工程建设一线，为国家科技事业奉献着青春年华。而潜心逐梦背后，是夫妻间的默契互助。

秦亮始终记得，当他在远洋工程项目埋头苦干时，家里曾乱成了“一锅粥”。“孩子发高烧了，妻子整夜照顾，第二天还得继续去工作。”秦亮说。有一次，秦亮的母亲把腿摔伤了，田会静一边带着孩子，一边照顾老人，“母亲上下楼梯都是她背着一步步走的”。而这些事情，秦亮远洋归来后才知道。

这种“隐瞒”，成了夫妻间的默契。“我们参与的都是国家重点建设工程，周期长、难度大，我们都很体谅对方，希望对方能安心工作。”田会静说。

秦亮和田会静相识于天津大学，研究方向都是水利。在田会静看来，秦亮是工科“直男”，在她忙于工作时，他鲜有体恤鼓励，但会周到地把家中琐事做好。“我忙的时候不太能接到他的电话，孩子病了、老人不舒服的事他也不会说，就是为了给我营造一个安静的环境。”田会静说。而这种“不打扰”，就是最大的支持。

在这对夫妻看来，家庭是“爱的源泉”，家人的理解是他们前进的动力。女儿秦添祺上五年级了，乖巧懂事。提起女儿，田会静总会想到几年前的一件事：“有一天婆婆给我打电话，说晚上哄女儿睡觉的时候，孩子看着小夜灯说‘奶奶，你看这个小夜灯，像不像妈妈的眼睛正在看着我？’”说起这些，田会静心疼不已。

如今，那个把小夜灯当成妈妈眼睛的小女孩，已经可以照顾好自己。“爸爸妈妈的项目都很重要。虽然他们去的都是特别远的地方，没时间陪我，但在我心里他们是很优秀的人。我也想和他们一样。”秦添祺说。

今年5月，秦亮和田会静家庭入选“全国最美家庭”。当被问起“什么是最美家庭”时，田会静说：“对于我们科技工作者来说，就是家里的每一个人都有积极向上的家庭观，相互理解支持，这样我们才会有更多时间精力投入到国家建设中去。只有国家这个‘大家’好了，我们的小家才会更幸福。”（记者梁姊、刘润芝）

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