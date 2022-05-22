我国麋鹿放归取得阶段性成果 第一代大青山野放麋鹿种群成功繁衍
2022年05月22日09:42 | 来源：人民网
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麋鹿幼崽。受访者供图
人民网北京5月22日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，近日，9只麋鹿幼崽陆续在内蒙古大青山国家级自然保护区降生。这是大青山野化放归麋鹿种群成功繁衍的第一代，标志着我国麋鹿放归取得阶段性成果，首次在蒙古高原南缘的华北区与蒙新区过渡带成功建立野生麋鹿种群。
麋鹿幼崽。受访者供图
麋鹿是我国自然分布的物种，是国家一级重点保护动物，曾一度在野外消失，经过多年不懈努力，人工繁育种群不断壮大，并重建了野外种群，成为全球野生动物保护领域野外种群恢复的成功典范。据统计，我国现存麋鹿种群数量近10000头。
野放麋鹿种群。受访者供图
近年来，国家林业和草原局、中国野生动物保护协会启动实施麋鹿种群扩散与扩大放归项目，旨在探寻更多合适区域进行野化放归，争取建立更多独立的麋鹿野生种群。
野放麋鹿种群。受访者供图
国家林业和草原局相关负责人介绍，2021年9月，来自北京麋鹿生态实验中心和江苏大丰麋鹿国家级自然保护区的27只麋鹿，被顺利放归内蒙古大青山国家级自然保护区。放归实施以来，通过利用北斗卫星定位项圈，密切跟踪监测，实时掌握野放麋鹿种群的健康状况。结果显示，麋鹿种群在新环境下安全度过了秋冬季和春季，已初步适应高寒气候环境并已成功繁衍子代，我国麋鹿放归取得阶段性成果。
“积极发展人工繁育种群并科学开展野外种群重建，是恢复保护濒危物种的有效途径。”国家林业和草原局相关负责人表示，内蒙古大青山国家级自然保护区是我国北方最大的森林生态系统类自然保护区，保护着以边缘物种群落为代表的山地森林和珍稀濒危物种。第一代大青山麋鹿种群繁衍成功，进一步丰富了我国的生物多样性。
(责编：郭思邈、吕骞)
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