人民网记者 夏晓伦

当前，数字技术已经成为推动经济社会发展的重要动力。我国“十四五”规划纲要指出，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。早在2021年，工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》就提出，要推动基础电信企业提供高性能、高可靠、高灵活、高安全的网络服务。探索云网融合、确定性网络、IPv6分段路由（SRv6）等新技术部署。

有专家表示，对于通信运营商而言，数字经济推动新一轮产业变革，产业数字化进一步驱动运营商转型，要求通信运营商构建云网融合能力，通过云网融合进入价值创造的核心领域。

同时，随着云技术应用的深化，越来越多的企业也将核心业务上云，对网络的速率、时延、可靠性以及IT系统云化改造经验等要求明显提升，而运营商可以凭借自身优势，为行业产业提供一站式云网融合服务。

作为建设网络强国、数字中国和维护网信安全的主力军，国内通信运营商正在积极探索云网融合的新型基础设施建设，不断夯实智能化综合性数字经济底座，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。

“加快以云网融合为核心特征的新型信息基础设施布局，将有助于推动数字中国建设和数字经济高质量发展，助力央企产业创新引领，为经济社会转型升级注入新动能。”近日，中国电信集团有限公司政企信息服务事业群工业行业事业部副总裁李春宇在2022世界电信和信息社会日大会云网产业创新分论坛上表示。

对此，有关业内人士分析认为，数字基础设施正从连接为主的网络基础设施向以云网融合为核心特征的智能化综合性数字信息基础设施加速演进，经济社会发展的信息“大动脉”更加通畅。

那么，如何构建新的竞争优势？李春宇表示，数字化转型本质是数据驱动，从而要优化资源配置效率。作为通信运营商，要积极践行建设网络强国、数字中国、维护网信安全的使命，积极打造服务型、科技型、安全型企业，充分发挥网的基础优势，把握云的发展趋势。

实际上，各行各业正在不断加快数字化发展，特别是5G时代加速了运营商云网融合的步伐，服务内容也由底层向上层延伸。数字经济时代，云网融合正在全面助力数字经济和实体经济融合发展，打造数字经济和社会发展的助推器，赋能千行百业，促进经济社会转型升级。

(责编：郭思邈、吕骞)