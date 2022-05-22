人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国31省市区邮政管理局全部纳入省联防联控机制

2022年05月22日14:03 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，5月20日，福建省邮政管理局申请列入省联防联控机制获得批准。至此，全国31个省（区、市）邮政管理局纳入省联防联控机制实现全覆盖，为行业疫情防控进一步加强组织保障。

国家邮政局相关负责人表示，这是在国家邮政局和邮政业保通保畅工作领导小组的指导下，各省（区、市）邮政管理局坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，深入落实部门责任，融入地方防疫大局，推动纳入各省级联防联控工作机制，取得的明显成效。

“行业运行稳步恢复，发展态势持续向好。自4月24日以来，快递业务量回升明显，恢复至日均3亿件左右。”该负责人表示，目前，国家邮政局按照国务院物流保通保畅工作机制部署，建立工作机制，强化系统部署，加强政策保障，实施按日调度，开展实时监测，制定督办措施，邮政快递业保通保畅工作取得阶段性进展。

该负责人表示，自各地邮政管理部门陆续被纳入省联防联控机制以来，全国共出台邮政快递业保通保畅政策省级文件81份、市级政策61份，对做好邮政快递业疫情防控、启用重点物资运输车辆全国统一通行证、增设查验通道完善检查流程提高重点物资货运车辆通行效率、保障物流畅通促进产业链供应链稳定、提升快递物流配送能力畅通微循环等工作进行部署。

下一步，各省（区、市）邮政管理局将在国家邮政局指导下，有效发挥省联防联控机制协调作用，切实守住疫情防控底线，统筹发展与安全，坚持科学精准、动态清零，做好行业疫情防控和保通保畅工作。 

(责编：郭思邈、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
风吹过稻田，我们就想起您！
　　“中国人的饭碗，要牢牢地掌握在自己手里”“我不能躺在功劳簿上睡大觉，应该继续努力，继续攀高峰”“我有两个梦，一个是禾下乘凉梦，第二个就是杂交稻覆盖全球梦”……今天，袁隆平院士逝世1周年。袁爷爷，这一年很想您，您的禾下乘凉梦，我们会接续努力。…
农业农村部：距大面积收获日期日益临近 夏粮长势总体良好丰收在望
　　人民网北京5月22日电 （记者李栋）农谚有云：小满小满，麦粒渐满。小满节气过后，小麦进入了灌浆关键时期，现在距夏粮大面积收获还有十天左右的时间，最新农情调度显示，我国夏粮长势良好，丰收在望。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部