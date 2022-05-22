人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，5月20日，福建省邮政管理局申请列入省联防联控机制获得批准。至此，全国31个省（区、市）邮政管理局纳入省联防联控机制实现全覆盖，为行业疫情防控进一步加强组织保障。

国家邮政局相关负责人表示，这是在国家邮政局和邮政业保通保畅工作领导小组的指导下，各省（区、市）邮政管理局坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，深入落实部门责任，融入地方防疫大局，推动纳入各省级联防联控工作机制，取得的明显成效。

“行业运行稳步恢复，发展态势持续向好。自4月24日以来，快递业务量回升明显，恢复至日均3亿件左右。”该负责人表示，目前，国家邮政局按照国务院物流保通保畅工作机制部署，建立工作机制，强化系统部署，加强政策保障，实施按日调度，开展实时监测，制定督办措施，邮政快递业保通保畅工作取得阶段性进展。

该负责人表示，自各地邮政管理部门陆续被纳入省联防联控机制以来，全国共出台邮政快递业保通保畅政策省级文件81份、市级政策61份，对做好邮政快递业疫情防控、启用重点物资运输车辆全国统一通行证、增设查验通道完善检查流程提高重点物资货运车辆通行效率、保障物流畅通促进产业链供应链稳定、提升快递物流配送能力畅通微循环等工作进行部署。

下一步，各省（区、市）邮政管理局将在国家邮政局指导下，有效发挥省联防联控机制协调作用，切实守住疫情防控底线，统筹发展与安全，坚持科学精准、动态清零，做好行业疫情防控和保通保畅工作。

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