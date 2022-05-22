人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月22日，记者从财政部获悉，近日，统筹考虑农资市场价格走势和农业生产形势，中央财政向实际种粮农民发放一次性农资补贴100亿元。

据了解，这100亿元重点用于支持夏收和秋播生产，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。

同时，中央财政进一步完善补贴政策，明确补贴对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织，确保补贴资金落实到实际种粮的生产者手中，提升补贴政策的精准性。补贴标准由各地区结合有关情况综合确定，原则上县域内补贴标准应统一。

财政部要求各地要充分运用现代化信息技术手段，利用现有相关补贴发放基础数据，继续采取“一卡（折）通”等方式，及时足额将补贴资金发放到位。

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