川金丝猴。中国科学院供图

人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，在国际生物多样性日到来之际，《中国生物物种名录》2022版正式在线发布，共收录物种及种下单元138293个，其中物种125034个，种下单元13259个。2022版中国生物物种名录较2021版新增10343个物种及种下单元。

其中，动物界脊索动物门的哺乳纲、爬行纲、两栖纲进行整体更新，共新增279个物种，节肢动物门昆虫纲新增7498个物种，蛛形纲新增119个物种；植物界新增794个物种；真菌界新增1274个物种。

专家介绍，生物物种是大自然中最重要的分类单元。一个国家的物种名录不仅直接反映国土上物种数量的多少，还体现这个国家生物多样性的丰富程度。为了摸清中国生物多样性的家底，支持我国履行《生物多样性公约》的行动，促进相关学科的基础性研究，自2008年，中国科学院生物多样性委员会组织国内200多位专家，全面系统地收集整理公开发表的中国生物物种数据，每条数据都由分类学专家审定确认，最终汇编成《中国生物物种名录》，每年以年度名录的形式发布。

沙狐。中国科学院供图

专家同时介绍了2021年国内新发表物种的情况。

2021年国内共新发表脊椎动物95种，其中新物种80种，国家新记录种15种。包括鱼类新种15种、两栖类新种28种、爬行类新种31种和新记录种10种、鸟类国家级新记录种3种和1亚种提升为种、哺乳类新种5种和新记录种2种。哺乳类新增物种全部属于小型动物类群。两栖类新增物种集中于无尾目，爬行类集中于有鳞目，累计占其新增物种总数的97%。本次新增物种的分布涉及30个省市区，其中云南32种、四川11种、广西10种、西藏7种、广东和台湾均6种，累计占比超新增物种总数的77%。

昆虫是地球上物种多样性最高的生物类群，其数量超过所有物种数量的一半，目前每年有大量物种被描述和发现。发布会总结了2021年度发表的中国鞘翅目、鳞翅目、双翅目、膜翅目、半翅目、直翅目等33个目的新分类单元。2021年中国共发表昆虫新分类单元1633个，包括57个新属、2个新亚属、1574个新种及种下阶元。云南省是中国新物种发现的热点地区，新物种数量占全国的30%。

蛛形纲包括蜘蛛目、蜱螨目，是中国仅次于昆虫、植物、菌物的第四大生物类群。2021年304位中外分类学者发表了源于81个国家的47新属928新种，包括来自中国的266新种。国内学者2021年发表蜘蛛新种的贡献率占全球新物种的34%，高于2016–2020年的平均贡献率28%，共发表了缅甸、肯尼亚等14个国家的54个新种。在全球发表新种最多的前30位学者中有8位中国人入围。

岩须。中国科学院供图

2021年国内共发表高等植物新分类群342个，其中新科1个，新属11个，新种289个。发表国家级新记录62个。新发表的物种属于被子植物（253个新物种）、蕨类植物（22个新物种）、苔类（5个新物种）等大类群；其中76个物种在发表时依据IUCN标准被评估处于受威胁的状态。云南、西藏、四川、广西等西南4省区发表新物种最多，台湾、海南、云南、浙江和广东等省区发现物种密度最高。2021年中国高等植物净新增364个分类群，230个高等植物名称发生变动。

2021年度，中国学者在菌物分类学研究中取得了瞩目的成果，380位中国学者参与发表了1124个菌物新名称，占全球新名称总数的近三分之一（全球共发表菌物新名称3734个）。本年度发表的菌物新物种来自世界101个国家和地区，亚洲东部和南部是发现新物种最多的地区，而中国是发现新物种最多的国家，共发现756种，占全球的30%。长江以南地区是我国新物种发现的热点地区，云南省发现了248种菌物新物种，为国内之最。

网纹马勃。中国科学院供图

生物物种名录是认识生物多样性的基础数据，只有本底清楚了，才有可能更好地进行研究、保护及相关的决策。中国是唯一一个每年都发布生物物种名录的国家。中国生物物种名录自发布以来已经被广泛采用。据统计，从2018年至今，中国生物物种名录总下载量超过5TB，在线物种页面访问量超过1000万次。用户包括国家相关部委、管理部门、研究机构、高校及企事业单位，支撑了一系列生物多样性相关的科学研究、保护决策及科学普及工作，对支持国家履行联合国《生物多样性公约》等相关国际公约具有重要意义。

(责编：赵竹青、吕骞)