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商务部：坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区

2022年05月22日22:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月22日电（记者谢希瑶）21至22日，亚太经合组织（APEC）举行第二十八届贸易部长会议。商务部部长王文涛以视频方式出席。王文涛表示，中方坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区。

　　王文涛指出，APEC各成员应以构建亚太命运共同体为主线，全面推进贸易投资各领域务实合作。要发挥自由贸易安排对推进区域经济一体化的主渠道作用，努力推动区域包容性发展，打造具有惠及性的亚太命运共同体。

　　王文涛表示，中方坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区，正在高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），与东盟成员积极打造中国—东盟自贸区3.0版，持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），为全球和区域经济稳定增长持续提供推动力。中国开放的大门会越开越大。

　　王文涛强调，中方坚定支持以世贸组织（WTO）为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定，让发展成果更好惠及各方。APEC可发挥助推器、稳定器、孵化器作用，对WTO工作给予有力支持。中方愿与APEC各经济体加强合作，共同推动WTO第12届部长级会议在疫情应对、世贸组织改革等议题上取得务实成果。

(责编：白宇、赵欣悦)

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