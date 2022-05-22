李 拯

加快落实山海协作“八大行动”，努力实现“一县一策”全覆盖，念好新时代“山海经”；“产业大脑+未来工厂”不断开拓应用场景，推动产业迭代升级，数字化改革赋能高质量发展；形成“浙里健康”“浙有善育”等标志性成果，擦亮民生幸福底色，满足人们美好生活需要……聚焦国家所需、浙江所能、群众所盼、未来所向，浙江奋力推进共同富裕示范区建设，奋斗、富裕、均衡、文明、幸福的图景，正在浙江大地徐徐展开。

5月20日，以“在高质量发展中扎实推动共同富裕”为主题，由人民日报社和浙江省委共同主办的扎实推动共同富裕高峰论坛在浙江杭州举行。与会嘉宾济济一堂、畅所欲言，总结浙江建设共同富裕示范区的成绩和经验，为在高质量发展中扎实推动共同富裕建言献策。

“国之称富者，在乎丰民。”共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，是人民群众的共同期盼，也是中国共产党人的不懈追求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。在去年底召开的中央经济工作会议上，习近平总书记强调“正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径”，指出“这是一个长期的历史过程，我们要创造条件、完善制度，稳步朝着这个目标迈进”。新征程上，我们要把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点，向着这个目标更加积极有为地努力，推动全体人民共同富裕迈出坚实步伐。

当前，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，城乡区域发展和收入分配差距较大，各地区推动共同富裕的基础和条件不尽相同，促进全体人民共同富裕不可能一蹴而就，也不可能齐头并进，在实现路径上需要选取部分地区先行先试、作出示范。2021年5月，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》印发实施。支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，体现了以习近平同志为核心的党中央扎实推动共同富裕的方法论智慧，是党中央赋予浙江的光荣使命。一年以来，从初步构建共同富裕的目标体系、工作体系、政策体系、评价体系，到聚焦“七个先行示范”跑道、努力探索一批共同富裕的机制性创新模式，再到努力开拓共性问题的破解之道、引领变革的先行之路，浙江在探索建设共同富裕示范区上迈出坚实步伐，以“浙江之窗”展现“中国之治”，努力探索破解新时代社会主要矛盾的有效途径，为全国扎实推动共同富裕提供可借鉴、可复制的省域经验。

从全国范围来看，促进共同富裕是一个长期的历史过程，要稳步朝着这个目标迈进。各个地方实际情况各异、发展水平不同，需要统筹考虑需要和可能，因时因势因地制宜设定发展目标、作出政策设计，按照经济社会发展规律循序渐进。既要有长远眼光，也要有务实行动；既要有共性目标，也要有个性路径。以浙江共同富裕示范区经验为借鉴，结合本地实际，既做大蛋糕也分好蛋糕，自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，让发展成果更多更公平惠及全体人民，才能兼顾效率和公平，在实现高质量发展的过程中扎实推动共同富裕，让人民群众真真切切感受到共同富裕不仅仅是一个口号，而是看得见、摸得着、真实可感的事实。

道阻且长，行则将至，行而不辍，则未来可期。扎实推动共同富裕，不仅是一个光荣使命，而且是一个重大发展机遇；不仅是一项开创性的事业，更是一场系统性变革。有坚定不移的目标，有稳中求进的路径，有水滴石穿的韧性，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，共同富裕的美好图景必将变为现实。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)