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准确把握深刻内涵  讲好共同富裕故事

人民日报社副总编辑 崔士鑫
2022年05月22日09:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。习近平总书记就共同富裕作出一系列重要论述，为扎实推动共同富裕提供了根本遵循。我们要全面准确把握共同富裕的深刻内涵，正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。

　　坚持以人民为中心的发展思想，实现人的全面发展和社会全面进步。共同富裕是全面富裕，不仅包括物质上的富裕富足、精神上的自信自强，还包括环境宜居宜业、社会和谐和睦、公共服务普及普惠等各方面，实现人的全面发展和社会全面进步。

　　坚持“两个毫不动摇”，鼓励勤劳创业创新致富。在新发展阶段推动共同富裕，要形成人人参与、人人用力的发展环境，做好人人奋斗、人人尽力的制度安排，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，在把“蛋糕”做大做好的前提下切好分好“蛋糕”。

　　贯彻新发展理念，在高质量发展中促进共同富裕。实现共同富裕是一个长期的过程。要统筹需要和可能，按照经济社会发展规律循序渐进，既量力而行，又尽力而为，以高质量发展解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　我们要继续做好扎实推动共同富裕的记录者、参与者、推动者，讲好共同富裕生动故事，汇聚共同富裕磅礴力量，为不断推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展贡献力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）
(责编：罗知之、陈键)

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