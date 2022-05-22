浙江省委常委、常务副省长 陈金彪

去年5月，习近平总书记和党中央交给了浙江高质量发展建设共同富裕示范区这一重大而崇高的任务，赋予了浙江为全国扎实推动共同富裕先行探路的光荣使命。这一年，我们时刻牢记初心使命，扎实推动共同富裕示范区建设。探索构建了示范区建设的目标体系、工作体系和话语体系，共富物质基础更加夯实，“三大差距”持续缩小，为民办实事长效机制走深走实，新时代文化高地加快建设，生态文明建设共建共享，法治浙江、平安浙江建设纵深推进。

浙江将继续紧扣四大战略定位，坚持在高质量发展中扎实推动共同富裕，充分展示“重要窗口”的共富亮丽风景线。

在完善收入分配制度上下功夫，推进“扩中”“提低”变革性实践，着力构建橄榄型美好社会。在缩小“三大差距”上下功夫，念好新时代山海经，扎实推进山区26县高质量发展，推动共富型大社保体系、农业转移人口市民化、强村富民等集成改革发力见效。在“民生七有”优质共享上下功夫，打造一批像浙有善育、浙里康养等群众有感、点赞叫好的“金名片”。在建设文明美丽和谐家园上下功夫，加快打造共同富裕现代化基本单元，彰显人文之美、生态之美、和谐之美。最后，形成一批具有浙江辨识度、全国影响力的理论成果、实践成果、制度成果和文化成果，为全国扎实推动共同富裕提供省域范例，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)