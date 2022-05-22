人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题

紧扣四大战略定位  扎实推动共同富裕

浙江省委常委、常务副省长  陈金彪
2022年05月22日09:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　去年5月，习近平总书记和党中央交给了浙江高质量发展建设共同富裕示范区这一重大而崇高的任务，赋予了浙江为全国扎实推动共同富裕先行探路的光荣使命。这一年，我们时刻牢记初心使命，扎实推动共同富裕示范区建设。探索构建了示范区建设的目标体系、工作体系和话语体系，共富物质基础更加夯实，“三大差距”持续缩小，为民办实事长效机制走深走实，新时代文化高地加快建设，生态文明建设共建共享，法治浙江、平安浙江建设纵深推进。

　　浙江将继续紧扣四大战略定位，坚持在高质量发展中扎实推动共同富裕，充分展示“重要窗口”的共富亮丽风景线。

　　在完善收入分配制度上下功夫，推进“扩中”“提低”变革性实践，着力构建橄榄型美好社会。在缩小“三大差距”上下功夫，念好新时代山海经，扎实推进山区26县高质量发展，推动共富型大社保体系、农业转移人口市民化、强村富民等集成改革发力见效。在“民生七有”优质共享上下功夫，打造一批像浙有善育、浙里康养等群众有感、点赞叫好的“金名片”。在建设文明美丽和谐家园上下功夫，加快打造共同富裕现代化基本单元，彰显人文之美、生态之美、和谐之美。最后，形成一批具有浙江辨识度、全国影响力的理论成果、实践成果、制度成果和文化成果，为全国扎实推动共同富裕提供省域范例，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！


　　《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）
(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
骑手“小黄”化身志愿“大白”：“一推一躬间都很有意义”
　　平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。…
业界热议人民币国际化：稳慎推进人民币资本项可兑换 不断扩大开放
　　人民网北京5月21日电 （黄盛）日前，由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办、中国人民大学中美人文交流研究中心承办的宏观形势论坛（2022年春季），在召开期间发布了“大裂化：俄乌冲突后全球经济新冷战评估与防范”研究报告。报告认为，随着货币多元化的全球趋势加速，人民币国际化的步伐应该加快——一方面推动货币多元化趋势的发展，另一方面要趁势取得实质性进展，加强人民币在国际外汇市场中的地位。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部