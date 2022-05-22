浙江省杭州市委常委、余杭区委书记 刘 颖

聚焦第一要务，夯实共同富裕物质基础。

坚持以创新驱动引领高质量发展，抢抓长三角一体化国家战略和省市建设杭州城西科创大走廊重大机遇，激发各类主体创新活力，为经济增长注入发展新动能，不断“做大蛋糕”。2021年，余杭区全区农村居民可支配收入绝对值居全省第一，城乡收入比为1.58∶1，位居全省最优行列。

聚焦三大差距，推动共同富裕均衡协调。

坚持以先富带后富，抓实国家东西部协作、省内山海协作等工作，切实扛起相对发达区域的担当作为。创新工作举措，实施“西部富美”行动，推进区内重点产业平台未来科技城与山区五镇开展“山城协作”，着力缩小城乡差距。坚持改革赋能，实施新就业形态劳动者规范管理和权益保障、知识产权要素交易市场试点等举措，推进“扩中”“提低”改革，加快形成橄榄型收入分配结构。

聚焦共建共享，确保共同富裕纵深推进。

重点是以未来社区和未来乡村为抓手，推进共富基本单元建设，做到“分好蛋糕”。注重发挥市场主体作用，推动国企和民企助力共富示范。切实用好第三次分配机制，倡导现代慈善理念和新型财富观，营造社会各界共同参与共富建设的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 06 版）

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