航天员被称为离星星最近的人，“摘星星的妈妈”王亚平回到地球后，经过恢复目前身心状态良好，已转入疗养恢复阶段。她还准备了一份特殊的礼物，送给女儿和热爱太空的孩子们，也送给舍家为国的航天人。

在中国空间站，她用歌声传递出无限爱意与感谢：

谢谢你！航天人，助我实现梦想，进驻中国空间站；谢谢你！亲人和朋友，给我无私支持，让我放心去飞；谢谢你！亲爱的祖国，给我无限力量，做自豪的中国人！

为国出征、叩问苍穹，“摘星星的妈妈”实现了她的飞天梦想，成为了中国首位太空授课教师、首位进驻中国空间站的女性、中国首位出舱的女航天员、中国首位在轨超100天的女航天员······闪耀的光环背后是她坚韧刻苦、不畏艰辛的付出。翻开王亚平的履历，每一页都闪闪发光。

1

“一直很争气”的山东姑娘

1980年，王亚平出生在山东烟台一户普通农家。“小时候，家里条件差，我只有一个玩具，是奶奶给我缝的布娃娃，布娃娃的头发是用红毛线编的。”她说。

在爸爸眼中，王亚平“一直很争气”，曾经因为“失手”考了第二名大哭一场。教过王亚平的老师，对她都有着相同评价：这孩子学习太用功了！

小时候，王亚平的梦想很简单：“希望有一天能走出小村庄，考上大学，当个医生或是律师”。

然而，一个人命运轨迹的改变，往往在不经意的偶然中。

高三那年，王亚平正好赶上招女飞行员。“全班20名女生，只有我一个不戴眼镜，大家都劝我去试试。”没想到，她一路过关斩将，居然幸运地被录取了。这名山村女孩的人生从此踏上了蓝天的舞台。

2

从飞行员到航天员 她用了整整十年

2月11日，空军女飞行员王亚平在山东潍坊投入抗旱工作。新华社发

成为飞行员后，王亚平能飞4种机型，参加过多次战备演习、汶川抗震救灾、北京奥运会消云减雨等重大任务。

2003年，神舟五号飞船发射时，当时还是飞行员的王亚平和战友在电视机前共同见证了这一激动人心的时刻。那一刻，一颗“航天的种子”悄悄种在了她的心里。 “中国现在有了第一个男航天员，什么时候会有女航天员？如果可能，我要做那个向太空挑战的人。”

2009年，我国实施载人航天工程以来首次选拔女性预备航天员。王亚平想参加航天员选拔，当时家里人并不同意，父亲还说：“你在地球上飞一飞就行了，跑到地球外面折腾干嘛？”但王亚平执意报了名。通过层层选拔和考验，她在2010年正式成为中国第二批航天员。

成为航天员，是一个不断求知的过程。王亚平曾询问杨利伟，“当航天员最难的是什么？”杨利伟回答：“学习”。

王亚平入队第一年，需要系统学习空气动力学、天文学、高等数学、航天医学等30多门课程。她刻苦求知，白天排满课程，晚上复习，书桌上的台灯很少在深夜12点前熄灭过。

在那段时光当中，王亚平几乎没有出过航天城的大门，每天都在航天城里学习。女生都喜欢逛街，聚会，喝下午茶，但是王亚平那时候却从来没有这样做过，也没有机会做，而是把全部精力都用在学习上。

经过数十年如一日的枯燥艰苦训练和一次次激烈严酷的挑选。2013年，她作为神舟十号载人飞船的乘组成员飞上了太空。

3

成为太空教师在最高处授课，最深处“播种”

2013年王亚平化身“太空教师”，在天宫一号里为全国6000余万名师生成功进行了一堂长达40分钟的太空授课，为孩子们打开了一扇“科学之门”。

那次从太空归来，王亚平收到了大量来信。她鼓励着孩子们，“你们要努力成为自己想成为的那个人”。其中，有一个女孩真的“追星成功”，考上北京航空航天大学，毕业后成为王亚平在航天城的同事。

正如王亚平所说：“梦想就像宇宙中的星辰，看似遥不可及，但只要你努力，总有一天你能触摸到它。”

神舟十三号任务期间，亚平老师在中国空间站完成两次太空授课，通过太空“冰雪”实验、液桥演示实验等课程，让学生们身临其境，好似真的成为了坐在无边宇宙教室中的一员。

“天宫课堂”授课时，王亚平将她和女儿在地球上一起制作的花朵折纸放进水膜，让女儿亲手做的花朵折纸在太空“绽放”。

4

再上太空，她变成了“摘星星的妈妈”

“妈妈加油！给我摘星星回来。”

2021年10月16日，神舟十三号载人飞船任务出征仪式上，一位小女孩饱含热泪，挥手跟王亚平道别的画面，深深烙在了许多人脑海里。那是她即将满6岁的女儿。

“摘星”，是王亚平6岁女儿对妈妈航天员这个职业的理解与期盼。正如女儿说的那样：“我想妈妈的时候就看看星空，我知道妈妈也在看着我”。

2022年4月16日，时隔半年“摘星星的妈妈”回来了，王亚平见到女儿的那一刻，从怀里拿出了一颗星星递给女儿，兑现了对女儿的承诺。她说：“这是女儿的愿望，我不能食言。”

在外人眼中，航天员是被很多人羡慕的能够在宇宙星辰中穿梭的探险家。但也因为职业特殊性，王亚平必须放弃很多陪伴家人的机会。

“看到这朵花，我想到了我的女儿。”在空间站授课时，王亚平流露出对女儿的思念和牵挂。

王亚平曾说，身处太空，有很多东西会变得“很小”，比如得失；有很多东西则变得“很大”，比如对家人、对祖国的爱和牵挂。

她“摘星归来”，给女儿送上了成长最好的礼物。因为，一个在自我成长路上不懈努力且信守诺言的妈妈，将成为女儿最好的榜样。

她“太空筑梦”，让全国的小朋友们相信：梦想可以成真，好奇心可以改变世界。

她“飞天圆梦”，成为了更好的自己，也向我们诠释了什么是中国的载人航天精神。

策划：钱彤 周红军

监制：马轶群 朱永磊 邱小敏

剪辑：彭雪 史超

文案：李由 袁晗

设计：邓豪俣

(责编：王静、白宇)